”Cea mai mare bucurie din cariera mea”. A marcat în poarta lui Dinamo și și-a îndeplinit un obiectiv

Jucătorul Alexandru Musi a afirmat după derby-ul cu Dinamo, câştigat cu scorul de 2-0, că golul marcat pentru FCSB pe Arena Naţională reprezintă cea mai mare bucurie din cariera sa.

"Este o victorie meritată. Am muncit pentru victoria asta, pentru derby-ul acesta. Mă bucur că ne-a ieşit şi că am reuşit să aducem aceste trei puncte. Cred că este cea mai mare bucurie a mea de când mi-am început cariera de fotbalist. Serios. Să marchezi într-un derby, cu stadionul plin, în meciul cu Dinamo, ce să îţi doreşti mai mult? Noi ne-am gândit de la început să nu intrăm în clinciuri, să ne facem jocul şi la final am ieşit noi în învingători", a spus Musi la Prima Sport.

Jucătorul echipei bucureştene speră într-o victorie şi în partida din deplasare cu Glasgow Rangers din Europa League: "Suntem obligaţi să ducem acest ritm, altfel nu avem cum. Mergem să câştigăm în meciul cu Glasgow Rangers".

FCSB a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un derby de tradiţie, desfăşurat în etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Campioana s-a impus prin golurile marcate de Daniel Bîrligea (26) şi Alexandru Musi (90+3) în faţa a 45.469 de spectatori.

FCSB a câştigat al şaptelea său derby consecutiv cu Dinamo, ultimul succes al echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare în acest duel datând din februarie 2020 (2-1).

Dinamo are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape ale Superligii.

FCSB e neînvinsă de şase etape în campionat, având în această perioadă patru victorii şi două egaluri.

