ANAF, anchetă la FCSB! Reacția lui Becali, după control: „Băi, computerule, de-asta nu plătesc impozit! Dacă nu am dreptate, îmi tai capul!”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat după ce ANAF a venit în control la FCSB. Omul de afaceri spune că este doar un control de rutină. El spune că ANAF a identificat o anumită problemă, dar este doar o eroare de soft.

„Nu au găsit nimic! Suma apărută e inventată. În februarie ne-au zis să le dăm niște detalii. Le-am dat, iar acum o să vină în control, așa cum vin la orice firmă.

Există un soft care arată câți bani s-au încasat, câți bani s-au cheltuit, cât s-a plătit. Iar prin inteligența artificială, prin soft, spun că trebuie să ai un anumit profit, pe baza cifrei de afaceri. Să spunem 10 milioane de euro. Și pe baza acestui profit trebuie să plătești impozit, 1,6 milioane de euro. Și văd dacă ai plătit sau nu.

Ei vor să vadă dacă noi am lucrat corect. Dar banii sunt în cont, toți. Ei vin doar în control. ANAF spune că există un factor de risc, pentru că cifra de afaceri e mare și nu există profit mare. Ei consideră clubul ca pe orice altă firmă. Nu consideră că e vorba de fotbal și că e diferit. Computerul nu zice că e altceva, că trebuie alt soft.

Consideră că o firmă care are încasări de 25 de milioane de euro și cifră de afaceri de 100 de milioane trebuie să aibă profit de măcar 10% din cifra de afaceri. Și se întreabă: «De ce nu ai profit de măcar 10 milioane de euro? De ce ești pe pierdere?». Se uită și în urmă, pe 5 ani. Și spun: «Acum de ce ești pe profit? Iar anul următor ai fost pe pierdere». Aici e altă chestiune. Anul ăsta l-am vândut pe Man și am avut profit, anul următor nu l-am mai vândut și am intrat pe pierdere. Ei nu înțeleg.

Nu știu ce înseamnă activ necorporal, adică jucătorul. Eu îl cumpăr, dau 3 milioane pe el, dar poate apoi să ajungă să facă zero. Ei nu știu asta. Consideră că, dacă ai dat 3 milioane, atât face. Și e parte din patrimoniul firmei. Dar poate îl vând cu 100.000 de euro. Cum am făcut cu Ștefănescu. L-am luat cu 1,3 milioane și l-am vândut cu 200.000 de euro. Computerul nu știe că e jucător. Se uită că am luat cu 1,3 milioane și am dat cu 200.000 de euro. Se întreabă dacă nu cumva sunt bani la negru”, a declarat Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Becali: „Am dat ordin să se ducă peste ei”

Becali nu s-a oprit aici. El spune că, din cauza unei erori de soft, apare că FCSB nu a plătit impozit pe o sumă de șase milioane de euro. El spune că acea sumă provine din Cupele Europene.

„Softul vede că am luat 6 milioane de euro și că nu am plătit impozit. «Băi, computerule, nu plătesc impozit pentru că sunt bani din cupele europene! E lege». La mine nu există nici măcar un cent care să nu fie în regulă. Poate să vină oricine. Nu există!

ANAF-ul a zis că vine în control. Dar nu mai aștept. Am dat ordin contabilului să se ducă peste ei. Să nu așteptăm să vină ei la noi. Eu am avut o grămadă de procese cu ANAF-ul, de milioane de euro. Pe toate le-am câștigat. Nu poate spune nimeni nimic. Cei de la ANAF știu legea. Nu sunt proști. Ei se fac pe fraieri, dar nu sunt. Îi duce mintea.

Sunt cei mai buni economiști și contabili. Doar că le explici, ei dau din cap, știu că ai dreptate, dar merg mai departe. În acest caz nu au ce să facă. Dacă găsesc 10 euro în neregulă, îmi tai capul!

Eu am un contabil care le dă lecții celor de la ANAF. E specialist; a creat softuri. I-am luat pe cei mai buni din România ca să nu am probleme. La FCSB plătesc 5.000 de euro pe lună pentru contabilitate. Alții plătesc 500 de euro sau o mie. Îi am pe cei mai buni.”, a adăugat Gigi Becali.

