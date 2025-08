Andrei Cordea o trădează pe FCSB: „Am venit unde am fost dorit cel mai mult”

Andrei Cordea a revenit în fotbalul românesc și a semnat cu CFR Cluj. Astfel, a "trădat" echipa la care a reușit să ajungă la cel mai înalt nivel, pe FCSB.

El a spus că a semnat cu fosta campioană a României pentru că a simțit că acolo a fost dorit mai mult.

„Am venit cu gânduri bune. Vreau să ajut echipa și să ne îndeplinim toate obiectivele.

Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului. De când am rămas liber de contract, de acum două luni, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult.

Nu cred că voi avea nevoie de adaptare. Am crescut în Cluj, îi cunosc pe cei mai mulți dintre jucători. Va fi foarte ușor să mă adaptez și să dau drumul la treabă. Mă știu cu Djokovic, Deac, Camora și Păun, care mă ducea acasă cu mașina când eram juniori.

Am vorbit la telefon cu domnul Petrescu, înainte să vin. Mi-a urat baftă și mi-a spus că mă așteaptă. I-am zis că mă pregătesc și că voi fi apt curând.

Pentru acest sezon, cel mai important lucru e să fiu sănătos, sper să mă ajute Dumnezeu să rămân sănătos. Vreau să mă pregătesc cât de bine pot, să întru cât de repede și să îmi ajut colegii să intrăm într-o grupă europeană și să câștigăm campionatul.

Fanilor le transmit să vină în număr cât mai mare la stadion să ne susțină. Eu, unul, o să dau totul pentru CFR Cluj și sper să ne atingem obiectivele”, a declarat Andrei Cordea.

Ads