Andrei Ivan s-a despărțit de Universitatea Craiova și se pregătește de un transfer în Grecia, campionat de unde are o ofertă. Anunțul plecării lui a fost surprinzător.

Sorin Cârțu spune însă că Ivan era deconectat de la fotbal. El a anunțat că acesta va pleca în Grecia, însă crede că e nevoie ca Ivan să lucreze la mentalitatea lui, pentru a reuși să se impună acolo.

„Vouă vi se pare bombă? Probabil nu se bazează pe el Mirel. De la început era vorba să aducem alt atacant. A fost ideea să se pregătească și să se ivească un transfer. Parcă tot neconectat e. Tot la aceiași parametri e, tot neconectat. Știți momentul din primul joc, ratarea aceea cu UTA.

Acum avem un jucător tânăr, pe care se va miza mai mult. Mă refer la David Barbu (atacant de 19 ani). Îmi place și cred că va juca mai mult. Între timp, probabil se reface Paradela. Poate fi folosit ca atacant. Sunt soluții. Nu s-a terminat ideea de a aduce un atacant.

Eu n-am vorbit cu Rădoi. El a gândit pentru acest campionat cu alți atacanți. S-au căutat soluții. Este absolut 100% decizia lui Rădoi. Au discutat împreună. Consider că este o șansă pentru jucători ca Barbu, tânăr cu calitate. Așa cred eu în acest moment. Mi se pare o decizie logică.

M-a surprins meciul lui de răspuns. S-a terminat meciul cu FC Argeș 3-1. Am trecut prin vestiar și am discutat cu el: «Măi, cum să ratezi de acolo?». A răspuns: «Da, nea Sorin, dar am dat gol după aceea». M-a surprins atitudinea asta. Interpretarea lui.

Și eu am fost atacant și eu am avut multe ocazii ratate, dar preocuparea mea era să dau cât mai multe goluri. Nu mă liniștea un gol, aș fi vrut mai mult. Dacă ai posibilitatea să dai două, trei goluri, exploatează asta. Sunt și lucruri mai intime care nu se vorbesc.

Da, este o ofertă din Grecia. Semnează din postura de jucător liber de contract. Probabil avea în buzunar oferta din Grecia. Noi știm despre situație și de aceea ne-am înțeles așa. N-a spus ce echipă e. Trebuie să își schimbe mentalitatea ca să reușească. E un fotbal pe forță, pe viteză. Are calitățile, dar trebuie să schimbe mentalitatea. Ar putea fi Aris”, a declarat Sorin Cârțu, la rel="nofollow">fanatik.ro .

Andrei Ivan a ajuns prima oară la Craiova în 2013, iar în 2017 pleca în Rusia, la Krasnodar. A urmat apoi o perioadă la Rapid Viena, iar în 2019 a revenit la Craiova. Are 17 selecții la echipa națională. În total, a adunat 308 meciuri, 72 de goluri și 38 de pase de gol.

