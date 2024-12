"Care este cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o la Dinamo?". Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri și a dat răspunsul

După mai mulți ani negri, Dinamo are în final un sezon bun. Sub conducerea lui Zeljko Kopic, „câinii” au șanse mari să intre în playoff, deși anul trecut s-au salvat miraculos de la retrogradare.

În spatele acestui sezon bun nu stă doar Zeljko Kopic, dar și managementul lui Andrei Nicolescu, cel care a preluat clubul când aceasta era în liga a doua.

Totuși, Nicolescu recunoaște că a făcut o greșeală mare la Dinamo, chiar în fața antrenorului Zeljko Kopic.

"Am făcut mai multe greșeli, dar cred că aceasta este cea mai mare. E de atunci când am preluat cu totul funcția, în cantonamentul din ianuarie și am avut niște momente de neînțelegere cu Mister (n.r. Zeljko Kopic).

Nu preluasem toate informațiile, el nu avea nicio reacție, însă eu nu eram suficient de pregătit. Nu am fost foarte conștient de ceea ce am preluat, nu știam toate informațiile și nu știam cum să gestionez situația.

Domnul Kopic a gestionat însă foarte bine relația cu mine, ca un profesionist", a spus Nicolescu, pentru Digisport.

