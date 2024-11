„E dureros că am pierdut cu FCSB”. Jucătorul de la Dinamo care promite revenirea de formă a echipei sale

Fotbalistul echipei Dinamo, Astrit Selmani, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este dureroasă înfrângerea cu FCSB, scor 4-0, dar a subliniat că el şi colegii săi au foame de victorie înaintea meciului cu UTA din etapa a 15-a a Superligii.

"Din astfel de meciuri avem de învăţat şi ce trebuie să facem în viitor. Nu contează că am pierdut cu 4-0, puteam să pierdem şi cu un alt scor, este dureros însă că am pierdut. Dar acum suntem pregătiţi pentru meciul cu UTA. Ne dorim să arătăm ce putem, avem foame de victorie, avem nevoie de cele trei puncte în clasament", a spus el.

"Dezamăgirea este mare după meciul cu FCSB, dar acum atenţia noastră este îndreptată către campionat. Avem un meci important acasă şi trebuie să demonstrăm în faţa suporterilor, este foarte important acest lucru. Meciul din Cupă a fost o dezamăgire, am fost dezamăgiţi cu toţii. Fotbalul se mişcă repede, întotdeauna trebuie să te concentrezi pe următorul meci. Am avut doar două zile la dispoziţie pentru a pregăti meciul şi acum suntem motivaţi să-l câştigăm. Îmi place stadionul Arcul de Triumf pentru că aici am jucat prima oară când am venit aici. Am jucat de două-trei ori şi pe Arena Naţională, dar consider că pe Arcul de Triumf este acasă", a adăugat Selmani.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte UTA, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Superligii.

