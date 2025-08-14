Cine este cea mai mare surpriză din Cupa României: „Au venit direct de la muncă! Unul e taximetrist"

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 14 August 2025, ora 12:49
126 citiri
Cine este cea mai mare surpriză din Cupa României: „Au venit direct de la muncă! Unul e taximetrist"
Jucatorii de la Baicoi / Foto: Facebook@csobaicoi

Cea mai mare surpriză din turul trei al Cupei României a fost, cu siguranță, victoria celor de la CS Băicoi în fața Chindiei Târgoviște, echipă cu ambiții de prima divizie, antrenată de Ilie Poenaru.

Vali Lazăr, fostul fotbalist de la Dinamo, a vorbit despre acest succes. El spune că echipa lui este formată din amatori, mulți dintre ei venind la meci direct de la muncă.

„Nu știu dacă e atât de incredibil, pentru că mă gândeam că ei vor juca cu o echipă mixtă, ținând cont că au trei meciuri în 6 zile și campionatul este mult mai important pentru ei. Mă bucur că am eliminat o echipă de tradiție și mă bucur mult pentru orașul ăsta care nu a primit o echipă de Liga 2 în Cupă.

Acum mi-aș dori o echipă de Liga 2 sau de Liga 1 tot pentru oraș și pentru băieții ăștia care muncesc lângă mine și au crezut în nebunia mea de doi ani de zile.

Nu știu dacă a făcut ceva diferența. Cred că, fiind jucători cu state vechi la Liga 1 la Chindia, unii chiar și cu Cupe Europene, venind și ei cu câțiva tineri, pentru că era normal să le dea și lor minute, motivația jucătorilor noștri a fost să se facă cunoscuți.

Da, avem jucători care au venit direct de la muncă. Trei jucători i-am avut de noapte, au ieșit dimineață la 7, iar doi au lucrat de la ora 7 și am reușit să-i scoatem de la muncă. Plus doi pe la Digi care lucrează la birou și au reușit să iasă mai devreme, plus un taximetrist care pleacă dimineața de la 8 să facă un ban în plus.

Cu 80% din ei am plecat de la Liga 4 și i-am făcut să creadă că pot mai mult, iar meciul de astăzi este un bonus pentru toată lumea. Doar un taximetrist, un altul a fost doar o perioadă. Se pare că i-am bătut. Ăsta este fotbalul. Am jucat în Turcia la Liga 2 și am luat bătaie de la o echipă de Liga 4.

Se poate întâmpla orice. Jucătorii s-au motivat. Mă bucur pentru ei. Așteptăm să vedem pe cine vom primi peste 2 săptămâni. Un jucător pleacă acum la tura de noapte, a fost liber azi”, a transmis Vali Lazăr într-un videoclip postat pe platforma TikTok.

Craiova și-a aflat adversara din playoff-ul Conference League. Cu cine se vor lupta pentru o calificare istorică în faza principală
Craiova și-a aflat adversara din playoff-ul Conference League. Cu cine se vor lupta pentru o calificare istorică în faza principală
Echipa turcă Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din...
Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1
Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1
FC Botoșani a anunțat, miercuri, că a obținut serviciile jucătorului Andrei Dan Dumitru. Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85m a semnat un contract cu...
#fotbal intern, #cupa romaniei, #Vali Lazar , #rezultate cupa romaniei
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine este cea mai mare surpriză din Cupa României: „Au venit direct de la muncă! Unul e taximetrist"
  2. Gest neașteptat pentru familia lui Diogo Jota, fotbalistul lui Liverpool decedat la 28 de ani
  3. Acuzații de rasism la Supercupa Europei. Cine e fotbalistul abuzat: ”Suntem dezgustați”
  4. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
  5. Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
  6. Mirel Rădoi, înaintea returului decisiv cu Trnava: ”Am face o mare greșeală”
  7. Cât trebuie să plătească fanii FCSB-ului pentru a vedea la TV meciul de azi din Kosovo
  8. Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei
  9. „Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
  10. Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei