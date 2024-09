Antreorul ca și demis din Liga 1, atac la adresa lui Mihai Stoica: ”E rușinos”

Bernd Storck este aproape să fie demis de Sepsi OSK. Acesta a fost băgat în sedințe de cei de la Sepsi OSK, care încearcă să scape de el în perioada următoare. Mai are însă puțină încredere din partea conducerii.

Până să plece de la Sepsi, germanul a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor. Printre altele, el a vorbit despre atacurile lansate de Mihai Stoica la adresa lui.

După înfrângerea lui Sepsi OSK cu Universitatea Craiova, 0-3, ironic, Mihai Stoica a spus că meciul putea fi echilibrat dacă antrenorul covăsnenilor nu i-ar fi exclus din lot pe Roland Niczuly și Branislav Ninaj.

Storck spune că aceste declarații sunt niște răutăți. Mai mult, acesta susține că a încercat să discute cu Mihai Stoica, dar nu a reușit să îl contacteze.

”Am fost foarte surprins că o persoană precum Mihai Stoica, un conducător cu un statut important în fotbalul românesc, decide să evalueze situațiile de la un alt club. Nu are cum să facă anumite comparații cu episoade pe care le-a întâlnit în propriul club, pentru că discutăm despre lucruri diferite. Decizia legată de Niczuly și Ninaj am luat-o în numele clubului. Am discutat înainte cu președintele și cu directorul general. Am hotărât împreună care e poziția optimă. Pentru mine, colectivul e cel mai important. Nimeni nu e mai presus decât grupul.

Ads

Îl respect, l-am sunat pentru a discuta, dar nu l-am găsit. A mai oferit la o televiziune și alte declarații urâte despre mine. Dar acest om nu mă cunoaște. Și e rușinos că vorbește așa! Presupun că deține o licență de manager. Știe probabil că există anumite prevederi în codul etic al UEFA, care îndeamnă să nu spui lucruri negative despre alt club. Repet, mă surprinde că face tot felul de comentarii în legătură cu situații pe care, de fapt, nu le cunoaște”, a spus Storck, în dialog cu jurnalistul Justin Gafiuc.

Ads