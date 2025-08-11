Derapaj sexist în Liga 1. Ce a spus Bogdan Andone, după ce a pierdut cu Botoșani

FC Argeș a pierdut cu 3-1 meciul cu FC Botoșani și a căzut pe locul 10 în Liga 1. Piteștenii veneau după două victorii, cu CFR Cluj și Csikszereda.

La finalul meciului, antrenorul Bogdan Andone nu și-a ales prea bine cuvintele. El a spus că jucătorii săi au fost „domnișoare”.

„Lucrurile sunt foarte simple, noi am pierdut la capitolul atitudine. Au fost multe greșeli, dar totul a plecat de la atitudine. Pe scurt, asta a fost istoria jocului.

Dominarea nu te ajută să câștigi și puncte. Am avut mai multe situații periculoase, dar am primit niște goluri de începători, foarte multe greșeli. Totul a plecat de la modul în care am abordat jocul în această seară.

După primele 4 etape eram mulțumiți atât de joc, cât și de atitudine. Astăzi sunt dezamăgit. Am făcut 4 schimbări, dacă aș fi putut făceam 7 sau 8 probabil. Ar fi trebuit schimbată toată echipa, de la portar până la atacant.

O să discutăm la antrenamentul următor. Știam că e un meci greu, unde e nevoie de bărbăție, astăzi am fost domnișoare. Din păcate, noi nu am avut asta azi”, a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport.

Ads