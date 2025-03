De la meci, la proteste. Suporterii FCSB, în mijlocul protestatarilor pro-Georgescu. Reacția lui Gigi Mustață: „Dacă ieșim, ieșim pașnic”

Nevalidarea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai a generat un val de revoltă în București. Susținătorii candidatului au protestat ore bune în Centrul Vechi.

Potrivit unor surse, la proteste ar fi ajuns și ultrașii FCSB, după meciul jucat de echipa lor favorită cu Craiova, pe Arena Națională. „Nu se confirmă prezența ultrașilor, dar situația e dinamică, în desfășurare, vom reveni cu detalii”, a declarat în timpul evenimentelor purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei.

Răspuns oficial

Gheorghe Mustață, șeful de galerie al Peluzei Nord, care susține FCSB, a spus că gruparea pe care o conduce nu a fost implicată în protestele de la BEC. Consideră că există persoane din exterior care vor să instige, pentru a denigra imaginea grupului.

„E foarte simplu să dai vina pe cineva ... Dar eu am transmis clar: nu avem ce căuta acolo (n.r. la protestul din fața BEC)! Știm ce se întâmplă noaptea la asemenea proteste, nu vrea să cădem în cacealmaua nimănui, să fim acuzați pe nedrept. E plin de instigatori.

Am văzut ce se spune la televizor, că sunt huligani care provoacă incidente, iar noi nu vrem să fim catalogați așa. Noi, dacă ieșim, ieșim pașnic.

Atenție, astăzi am dat afară din peluză pe cineva care instiga permanent. Am avut in instigator printre noi, venea printre grupuri și zicea «Haideți la protest, haideți la protest!». A fost dat afară din peluză, pentru că instiga prea mult!”, a declarat Gigi Mustață într-un dialog cu fostul jurnalist Gabi Safta.

