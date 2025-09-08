Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă

CFR Cluj a reușit să îl transfere pe Kurt Zouma, mutarea fiind una foarte, foarte surprinzătoare. Fundașul central devine astfel cel mai scump jucător din Liga 1.

Pentru că transferul acesta a modificat ierarhia celor mai scumpi jucători din Liga 1 a României, am realizat cel mai valoros prim 11 din campionatul nostru.

Cum arată echipa

Ștefan Târnovanu (FCSB - 5 milioane de euro) - Andrei Borza (Rapid - 2 milioane de euro), Kurt Zouma (CFR Cluj - 10 milioane de euro), Siyabonga Ngezana (FCSB - 3,5 milioane de euro), Cristian Manea (Rapid - 1,7 milioane de euro) - Adrian Șut (FCSB - 7,5 milioane de euro), Adrian Șut (FCSB - 4,5 milioane de euro) - Claudiu Petrila (Rapid - 2,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea (FCSB - 5 milioane de euro), Louis Munteanu (CFR Cluj - 5 milioane de euro), David Miculescu (FCSB - 2,5 milioane de euro).

Din primul 11 a ieșit, pentru a-i face loc lui Zouma, Joyskim Dawa. Camerunezul, cotat la trei milioane de euro, este cel mai valoros jucător care nu a prins un loc în echipă. Observăm că în primul 11 sunt șase jucători de la FCSB, alături de doi de la CFR Cluj și trei de la Rapid Cluj.

În schimb, niciun jucător de la liderul din Liga 1, Universitatea Craiova, nu a prins un loc în primul 11. Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram, toți cu o cotă de două milioane de euro, nu au prins un loc în echipă.

Valoarea totală a primului 11 este de 49,2 milioane de euro, mai mult decât cel mai scump lot din Liga 1, cel al FCSB.

