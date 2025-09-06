CFR l-a dat afară, după doar șase meciuri. Cine este jucătorul pus pe liber de ardeleni, deși a fost adus ca o adevărată vedetă

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 13:58
170 citiri
Antonio Bosec. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.

Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie. El a jucat la CFR Cluj şase meciuri, dintre care doar unul în Liga 1. El este cotat de Transfermarkt la 700.000 de euro.

În vârstă de 27 de ani, croatul evoluase până atunci în ţara sa natală pentru Inter Zaprešić, dar şi pentru Slaven Belupo, echipă la care a petrecut ultimele patru sezoane şi jumătate.

În total a bifat 285 de apariţii, fiind un jucător de bază pentru cele două formaţii.

Gafă de marcă în L’Equipe: „Echipa bulgară CFR Cluj”. Ardelenii, gata să aducă încă un francez de top, după Kurt Zouma
Gafă de marcă în L’Equipe: „Echipa bulgară CFR Cluj”. Ardelenii, gata să aducă încă un francez de top, după Kurt Zouma
Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziționarea jucătorului de bandă dreaptă francez Marcus Coco, rămas liber de contract. După ce l-a adus pe...
Scandalul uriaș în care a fost implicat noul transfer al jucătorului. Condamnarea primită în Anglia, la scurt timp după ce a plecat de la Chelsea la West Ham
Scandalul uriaș în care a fost implicat noul transfer al jucătorului. Condamnarea primită în Anglia, la scurt timp după ce a plecat de la Chelsea la West Ham
Fundașul francez Kurt Zouma (30 de ani), care are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel, a semnat un contract cu CFR Cluj, a anunțat, miercuri seară, gruparea...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #antonio bosec , #CFR Cluj
