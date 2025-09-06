CFR l-a dat afară, după doar șase meciuri. Cine este jucătorul pus pe liber de ardeleni, deși a fost adus ca o adevărată vedetă

Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 13:58
Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.
Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie. El a jucat la CFR Cluj şase meciuri, dintre care doar unul în Liga 1. El este cotat de Transfermarkt la 700.000 de euro.
În vârstă de 27 de ani, croatul evoluase până atunci în ţara sa natală pentru Inter Zaprešić, dar şi pentru Slaven Belupo, echipă la care a petrecut ultimele patru sezoane şi jumătate.
În total a bifat 285 de apariţii, fiind un jucător de bază pentru cele două formaţii.
