CFR Cluj, comunicat oficial despre Dan Petrescu, după umilința cu Hacken, 7-2: „Șase trofee câștigate alături de noi”

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Dan Petrescu. Antrenorul de 54 de ani a demisionat după ce echipa a pierdut cu Hacken, din Suedia, scor 7-2, în playoff-ul Conference League. El anunțase că oricum ar fi vrut să plece de la echipă după retur.

La două zile după înfrângerea din Suedia, CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Petrescu.

”Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu! În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani - cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, a anunțat CFR Cluj.

În locul lui Dan Petrescu, la CFR va reveni Andrea Mandorlini.

