CFR Cluj, comunicat oficial despre Dan Petrescu, după umilința cu Hacken, 7-2: „Șase trofee câștigate alături de noi”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 13:27
174 citiri
CFR Cluj, comunicat oficial despre Dan Petrescu, după umilința cu Hacken, 7-2: „Șase trofee câștigate alături de noi”
Dan Petrescu FOTO Facebook Club CFR 1907 Cluj

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Dan Petrescu. Antrenorul de 54 de ani a demisionat după ce echipa a pierdut cu Hacken, din Suedia, scor 7-2, în playoff-ul Conference League. El anunțase că oricum ar fi vrut să plece de la echipă după retur.

La două zile după înfrângerea din Suedia, CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Petrescu.

”Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu! În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani - cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, a anunțat CFR Cluj.

În locul lui Dan Petrescu, la CFR va reveni Andrea Mandorlini.

Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
Dan Petrescu a decis să demisioneze de la CFR Cluj, după ce echipa a pierdut cu 7-2 meciul cu Hacken, din Suedia, din playoff-ul Conference League. El a spus că oricum voia să plece, dar nu...
„După 10 etape se duce după el”. Reacția lui Becali, după ce Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj
„După 10 etape se duce după el”. Reacția lui Becali, după ce Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj
CFR Cluj a pierdut cu 7-2 meciul cu Hacken, din Suedia. Înfrângerea, una umilitoare, a făcut ca Dan Petrescu să demisioneze de la echipă. CFR a ajuns deja la un acord cu Andrea Mandorlini,...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #dan petrescu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri, Donald Trump a inceput sa vorbeasca despre fiul sau si a luat pe toata lumea prins surprindere: "E destul, nu?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CFR Cluj, comunicat oficial despre Dan Petrescu, după umilința cu Hacken, 7-2: „Șase trofee câștigate alături de noi”
  2. „Îl dă pe 14-15 milioane”. Gigi Becali dă lovitura. Aproape de cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc
  3. Vedeta din fotbalul mondial care este aproape să ajungă în campionatul „românilor”. PSG, gata să renunțe la el
  4. Încă o echipă intră în cursă pentru Louis Munteanu. Este o recentă câștigătoare a Cupei Europene
  5. Ion Țiriac nu mai e singur. Legendarul Roger Federer îi calcă pe urme românului
  6. Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
  7. Ianis Hagi, luat peste picior de fostul fotbalist român: "O să semneze după botez"
  8. Ce nume au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiatul lor. S-a deslușit "marele mister"
  9. Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America
  10. "V-a deranjat că nu v-a dat mâna?” Ironia cu care a răspuns antrenorul Costel Gâlcă