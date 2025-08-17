Spectacol în CFR Cluj - FC Botoșani: șase goluri

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă.

Clujenii au marcat prin Emerllahu ’19, Cordea ’42 şi Korenica ’79.

Pentru Botoşani au înscris Kovtaliuk ’36, Şuta ’54 şi Mailat ’83.

CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid (Camora '89) – Emerllahu (Fica ’62), T. Keita, Korenica – Cordea (Nkololo ’62), Gjorgjievski (L. Munteanu ’62), Biliboc (Şfaiţ ’84). Antrenor: Dan Petrescu

FC Botoşani: Anestis – Ilas, Şuta, Miron, Pavlovic – Bordeianu (Papa ’46), Petro – A. Dumitru (Mailat ’46), Bodişteanu (Mitrov ’46), Dumiter (Ţigănaşu ‘90+1) – Kovtaliuk (Ongenda ’46). Antrenor: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: L. Munteanu '90+3, Camora '90+3 / Miron ’50, Petro ‘58, Ţigănaşu '90+4

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Radu Petrescu, Cosmin Bojan

Observator: Octavian Şovre

