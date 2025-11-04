Se cere insolvența lui CFR Cluj! Reacția lui Ioan Varga: „Zilele acestea sunt zile importante pentru CFR”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 20:43
403 citiri
Se cere insolvența lui CFR Cluj! Reacția lui Ioan Varga: „Zilele acestea sunt zile importante pentru CFR”
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj. Foto: X / @rf_facts

CFR Cluj trece prin cel mai greu sezon de când echipa a fost preluată de Ioan Varga. Multipla campioană a României a încheiat turul pe locul 13, loc de baraj, cu doar 13 puncte și doar două victorii în 15 etape.

Pe lângă forma sportivă slabă, CFR Cluj mai are o problemă. Doi creditori ai clubului au cerut insolvența. Dacă se va ajunge aici, va fi a doua insolvență din istoria echipei, după cea din perioada 2015-2017.

Patronul Ioan Varga, cel care a făcut mai multe împrumuturi pentru a susține financiar echipa, susține că una dintre situații s-a rezolvat, iar a doua este în curs de finalizare.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.

Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a spus Varga, pentru fanatik.ro.

#fotbal intern, #CFR Cluj, #ioan varga , #CFR Cluj
