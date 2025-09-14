Surpriză: CFR Cluj, încurcată de „lanterna roșie”. Debut de coșmar pentru Marcus Coco. Ce s-a întâmplat cu Zouma și Isalami

Echipa bucureșteană Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea clujeană CFR, obținând, în etapa a noua, cel de-al doilea punct în clasament. Zouma și Islami nu au fost în lot pentru acest meci.

La Clinceni, gazdele au primit penalty încă din minutul 4, după ce debutantul Marcus Coco a comis fault în careu asupra lui Ely Fernandes și arbitrul Andrei Moroiță a dictat penalty. A transformat Huiban, nou-promovata conducea cu 1-0. Oaspeții au primit și ei un penalty, în minutul 36, la un henț în careu al lui Aboubacar Camara, iar Korenica a egalat în minutul 38. Gavrilaș a intervenit la lovitura de cap a lui Badamosi, din minutul 44, însă oaspeții au primit un penalty, după verificarea VAR, pentru un fault comis asupra lui Korenica, în careu.

Tot Korenica a executat, dar Gavrilaș a apărat și a păstrat pe tabelă scorul egal, 1-1. Arbitrul Moroiță a fost chemat de VAR să revadă o fază în care Camara l-a faultat pe Badamosi, în minutul 55, însă nu a dat cartonaș roșu pentru că atacantul clujenilor se afla în offside, înainte de a fi faultat. Elevii lui Mandorlini au cerut un penalty în minutul 61, pentru un henț, dar nu s-a dat nimic, iar Gavrilaș a mai respins odată, la șutul lui Fică, sub transversală, în minutul 73. Metaloglobus – CFR Cluj a fost 1-1 și bucureștenii câștigă cel de-al doilea lor punct stagional, fiind pe penultimul loc al clasamentului. CFR Cluj se află la al patrulea rezultat de egalitate, are șapte puncte și ocupă poziția a 12-a.

Ads

METALOGLOBUS: Gavrilaș – D. Irimia (Liş 82), A. Camara, Pasagic, A. Sava – Sabater, Bruno Carvalho (Milea 39), Ubbink (Al. Irimia 75), R. Neacșu (Kouadio 46) – Ely Fernandes, Huiban (Hadzic 75). ANTRENOR: Mihai Teja

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (T. Keita 87), Djokovic, Emerllahu (Biliboc 87) – Șfaiț (Deac 90+5), Badamosi (Al. Păun 82), Korenica (Cordea 82). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonașe galbene: Pasagic 16 / Sinyan 1

Arbitri: Andrei Moroiță - Ionel Dumitru, Daniel Vlase

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Claudiu Marcu

Ads