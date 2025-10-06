Jucătorul de un milion de euro, OUT de la CFR! Ardelenii renunță după doar șapte meciuri la fotbalistul pe care au plătit o avere

CFR Cluj renunță la unul dintre jucătorii pe care a plătit în această vară. Pe Mohamed Badamosi l-au adus pentru 200.000 de euro de la Cukaricki, din Serbia. Jucătorul e cotat pe Transfermarkt la un milion de euro.

Atacantul din Gambia era văzut drept înlocuitorul lui Louis Munteanu, însă el nu s-a impus la Cluj. A jucat șapte meciuri în echipă, însă nu a reușit nici să înscrie, nici să ofere o pasă de gol.

Antrenorul Mandorlini nu l-a mai băgat în lot în ultimele două meciuri. Ultima oară el a jucat pe 21 septembrie, cu UTA, fiind schimbat în minutul 57. În total, el a adunat 344 de minute la CFR.

Ardelenii vor să scape de el, scrie Digisport. Ce-i drept, după transferul algerianului Islam Slimani, ardelenii au ajuns la cinci atacanți în lot. Pe lângă cei doi, mai sunt Louis Munteanu, Iacopo Cernigoi și David Ciubăbcan.

