CFR Cluj, OUT din Europa? UEFA pregătește o sancțiune drastică BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 19:05
1072 citiri
Logo-ul CFR-ului. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

CFR Cluj riscă să își piardă dreptul de joc în cupele europene. Ardelenii trebuiau să achite până ieri, la miezul nopții, unele datorii restante către anumiți jucători. Asta însă nu s-a întâmplat.

Termenul de 15 octombrie, impus de UEFA, nu a fost respectat. Implicit, CFR ar putea fi blocată din a evolua în cupele europene în sezonul următor. Asta pentru că riscă să nu primească licența.

În 2023, CFR a avut o problemă similară. Atunci s-au ales cu o amendă dură, de 250.000 de euro. Problemele financiare ale lor, cauzate în special de ratarea calificărilor în competițiile UEFA în ultimii ani, par a pune probleme mari.

În prezent, singura sperață a CFR-ului sunt împrumuturile făcute de patronul Neluțu Varga. Dar chiar și așa, problemele sunt serioase. În 2021 de exemplu, CFR a raportat datorii de 8.8 milioane de euro. În același timp, ardelenii fac investiții, plătind salarii uriașe unor jucători precum Kurt Zouma sau Islam Slimani.

#fotbal intern, #CFR Cluj, #UEFA , #CFR Cluj
