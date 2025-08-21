Comunicat postat de CFR Cluj, după umilința din Suedia, 7-2 cu Häcken

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 21 August 2025, ora 23:13
Comunicat postat de CFR Cluj, după umilința din Suedia, 7-2 cu Häcken
Jucătorii de la CFR. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Clubul CFR Cluj prezintă scuze, joi seară, după eşecul din confruntarea cu Hacken, scor 2-7, precizând că înfrângerea nu defineşte echipa, nu o reprezintă şi nu are nicio legătură cu spiritul CFRist.

“Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noştri, care ne susţin trup şi suflet oriunde am fi; finanţatorului, care îşi dedică toate resursele, atât financiare, cât şi emoţionale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic; sponsorilor şi partenerilor noştri, care ne sunt alături, cred în noi şi ne susţin necondiţionat, şi tuturor celor care iubesc acest club.

Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat şi această prestaţie, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate.

Această înfrângere nu ne defineşte, nu ne reprezintă şi nu are nicio legătură cu spiritul CFRist, spirit în care credem cu toţii. Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem.

Încă o dată: vă cerem scuze!”, este mesajul CFR Cluj.

Formaţia CFR Cluj a suferit o înfrângere dură, scor 7-2, joi seară, în deplasare, în faţa echipei suedeze Hacken, în prima manşă a play-off-ului din Conference League. La finalul meciului, Dan Petrescu a demisionat.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

