De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă

Clubul CFR Cluj a oficializat luni seara despărţirea de atacantul francez Beni Nkololo, care a semnat cu gruparea greacă Panetolikos.

CFR Cluj a publicat un comunicat oficial: „Mulţumim, Beni Nkololo! Cluburile CFR 1907 Cluj şi Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formaţia elenă. Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive şi a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câştigată de echipa noastră sezonul trecut.

Pe această cale dorim să îi mulţumim pentru efortul depus la CFR Cluj şi îi dorim mult succes în carieră!”, scrie în comunicat.

Nkololo are 28 de ani şi a mai jucat în carieră pentru Brest, Avranches, Tours, Lyon La Duchère, Concarneau (toate din Franţa), Central Coast Mariners (Australia) şi Al-Orobah (Arabia Saudită).

