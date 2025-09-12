Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist

Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunțat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial.

Slimani și-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în țara natală, de unde s-a transferat la Sporting Lisabona, club pentru care a marcat în total 61 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Prestațiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, în Anglia, îmbrăcând și tricoul lui Newcastle. Acesta a mai evoluat și la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 18 meciuri, a marcat 9 goluri și a reușit 7 pase decisive, dar și pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei și în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar și în Belgia, pentru Anderlecht, Westerlo și Mechelen.

La nivel internațional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecții, reușind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei țării sale.

În anul 2019, alături de Algeria, a câștigat Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2014 a participat la Cupa Mondială din Brazilia, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa.

Clujenii i-au achiziționat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes) și pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna), dar s-a și despărțit de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

