Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 21:43
359 citiri
Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist
Islam Slimani. Foto: X / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunțat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial.

Slimani și-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în țara natală, de unde s-a transferat la Sporting Lisabona, club pentru care a marcat în total 61 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Prestațiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, în Anglia, îmbrăcând și tricoul lui Newcastle. Acesta a mai evoluat și la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 18 meciuri, a marcat 9 goluri și a reușit 7 pase decisive, dar și pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei și în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar și în Belgia, pentru Anderlecht, Westerlo și Mechelen.

La nivel internațional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecții, reușind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei țării sale.

În anul 2019, alături de Algeria, a câștigat Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2014 a participat la Cupa Mondială din Brazilia, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa.

Clujenii i-au achiziționat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes) și pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna), dar s-a și despărțit de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
Clubul CFR Cluj a oficializat luni seara despărţirea de atacantul francez Beni Nkololo, care a semnat cu gruparea greacă Panetolikos. CFR Cluj a publicat un comunicat oficial: „Mulţumim,...
Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă
Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă
CFR Cluj a reușit să îl transfere pe Kurt Zouma, mutarea fiind una foarte, foarte surprinzătoare. Fundașul central devine astfel cel mai scump jucător din Liga 1. Pentru că transferul...
#fotbal intern, #islam slimani, #CFR Cluj , #transfer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal de proportii! Au "luat foc" dupa ce au vazut poza cu Ruben Neves si vaduva lui Diogo Jota

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Băiatul lui Gică Popescu a debutat la noua lui echipă! A jucat 77 de minute sub privirile tatălui
  2. Legendar atacant englez care vrea să demonstreze că "nu e mort" la 38 de ani. Va juca în Serie A
  3. Victorie pentru singura româncă rămasă în cursa pentru trofeu! Meci în sferturi cu principala favorită
  4. "Trădătorul" Djokovic a mai făcut o mutare controversată: a întors spatele Serbiei lui Vučić și a plecat din țară
  5. Șumudică pleacă la mii de kilometri de casă! Unde și-a găsit echipă antrenorul român
  6. FCSB e favorită să câștige titlul, Craiova, doar a cincea șansă! Predicție îndrăzneață, în ciuda startului dezastruos de sezon
  7. Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist
  8. UEFA a decis. Unde va avea loc finala Ligii Campionilor în 2027
  9. Mouratoglou vorbește despre relația complicată cu Serena: "Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!"
  10. Cristiano Ronaldo, cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Ce organizație i-a oferit acest premiu