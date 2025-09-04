CFR Cluj a prezentat cel mai scump jucător din Liga 1. A câștigat Champions League și Conference League, dar cariera lui e marcată de un scandal uriaș

CFR Cluj a reușit cel mai tare transfer al verii din Liga 1. Ardelenii l-au adus pe Kurt Zouma, fundaș central ce câștiga, în 2021, Liga Campionilor cu Chelsea.

Francezul de 30 de ani este cotat de Transfermarkt la 10 milioane de euro. Devine astfel cel mai scump jucător, potrivit acestei platforme, din prima ligă din România.

În primă fază, CFR Cluj și-a anunțat fanii că urmează un transfer important: „Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului”, a fost primul anunț pus de fosta campioană a României, referință directă la cel mai popular show al momentului.

Câteva minute mai târziu, CFR Cluj l-a prezentat oficial pe acesta:

„CFR-iști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!

Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre”, a anunțat CFR Cluj.

Ardelenii au omis însă să vorbească despre marea problemă a trecutului lui Zouma. În 2022, el și-a bătut cu bestialitate pisica și a postat totul pe internet.

„Îmi pare foarte rău! Aș dori să asigur pe toată lumea că pisicile noastre sunt în regulă, sunt iubite și apreciate de toată familia noastră și că acest comportament a fost un incident izolat care nu se va mai repeta", a declarat Kurt Zouma atunci.

Mulți dintre suporteri nu au uitat însă acel moment. De altfel, după acel moment, cariera lui a intrat pe o pantă descendentă.

