CFR Cluj, umilită la primul meci fără Dan Petrescu. Debut „negru” pentru Mandorlini

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 24 August 2025, ora 18:19
598 citiri
CFR Cluj, umilită la primul meci fără Dan Petrescu. Debut „negru” pentru Mandorlini
Jucătorii de la CFR. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Echipa Oțelul Galați a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formația CFR Cluj, în etapa a 7-a din Superligă. Patrick, atacantul din Insulele Capului Verde, a reușit un hat-trick.

A fost dezastru la Galați pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Gălățenii au deschis scorul în minutul 25, când Leo Bolgado a greșit incredibil, Bană i-a pasat lui Patrick și acesta a înscris. Tot Patrick a majorat avantajul gazdelor, în minutul 45, iar la puțină vreme după reluare, Bolgado l-a lovit pe Kazu, la o lovitură liberă, și a primit cartonaș roșu direct, fiind eliminat. Patrick a reușit hat-trick-ul în minutul 55, apoi Korenica a redus din diferență, în minutul 71. După un minut, Iustin Popescu a apărat excelent la șutul lui Djokovic și în minutul 76 Bană a profitat de o altă gafă a defensivei clujene, comisă de portarul Hindrich, și a stabilit rezultatul final, Oțelul Galați – CFR Cluj 4-1.

Gălățenii au 9 puncte și sunt pe locul 9. CFR e pe locul 13, cu doar cinci puncte.

OȚELUL GALAȚI: I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes (P. Iacob 87), Kazu – Joao Lameira (A. Ciobanu 85), Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho (M. Frunză 89), Patrick (Paulinho 68), Bană (D. Sandu 89). ANTRENOR: Laszlo Balint

CFR CLUJ: Hindrich – Șfaiț (Cordea 86), Kresic (Fică 46), Leo Bolgado, M. Ilie, AlyAbeid – Emerllahu (Camora 53), Djokovic, Korenica (Perianu 73) – Postolachi (Biliboc 46), Badamosi. ANTRENOR: Laurențiu Rus

Cartonașe galbene: Zivulic 52, M. Lopes 53

Cartonaș roșu: Leo Bolgado (CFR Cluj) min. 47

Arbitri: Marian Barbu - George Neacșu, Stelian Slabu

Arbitri VAR: Viorel Fluerean - Sorin Costreie

CFR Cluj, comunicat oficial despre Dan Petrescu, după umilința cu Hacken, 7-2: „Șase trofee câștigate alături de noi”
CFR Cluj, comunicat oficial despre Dan Petrescu, după umilința cu Hacken, 7-2: „Șase trofee câștigate alături de noi”
CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Dan Petrescu. Antrenorul de 54 de ani a demisionat după ce echipa a pierdut cu Hacken, din Suedia, scor 7-2, în playoff-ul Conference League. El...
Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
Dan Petrescu a decis să demisioneze de la CFR Cluj, după ce echipa a pierdut cu 7-2 meciul cu Hacken, din Suedia, din playoff-ul Conference League. El a spus că oricum voia să plece, dar nu...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #dan petrescu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzat ca si-a inselat sotia ani la randul cu aceeasi femeie, Gigi Becali n-a mai rabdat si a "explodat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cu Maria Sharapova in sala, Serena Williams si-a inceput discursul si ce a urmat a surprins pe toata lumea

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CFR Cluj, umilită la primul meci fără Dan Petrescu. Debut „negru” pentru Mandorlini
  2. Cristian Tudor Popescu a taxat afirmațiile Soranei Cîrstea: "Nu e prima dată când folosește acest clișeu mincinos"
  3. Un nou trofeu câștigat de o jucătoare de tenis din România: a învins o favorită în finală
  4. Anunț oficial din partea clubului: CFR Cluj și-a prezentat noul antrenor
  5. Sorana Cîrstea nu l-a uitat pe Țiriac junior după victoria fenomenală. Ce mesaj i-a transmis
  6. Câți bani a luat Sorana Cîrstea în America, după ce a câștigat turneul fără să piardă vreun set
  7. Gafă stânjenitoare a unei frumoase jurnaliste, după meci: ”O vom lua de la capăt!” Reacția jucătorului VIDEO
  8. FC Barcelona, condusă cu 2-0 de o nou-promovată. Cum s-a terminat meciul
  9. Românii au făcut spectacol în Turcia, pentru prima victorie a sezonului
  10. Suspendare fără limită, după ce a lovit-o și a tras-o de păr pe nepoata Simonei Halep