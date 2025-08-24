CFR Cluj, umilită la primul meci fără Dan Petrescu. Debut „negru” pentru Mandorlini

Echipa Oțelul Galați a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formația CFR Cluj, în etapa a 7-a din Superligă. Patrick, atacantul din Insulele Capului Verde, a reușit un hat-trick.

A fost dezastru la Galați pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Gălățenii au deschis scorul în minutul 25, când Leo Bolgado a greșit incredibil, Bană i-a pasat lui Patrick și acesta a înscris. Tot Patrick a majorat avantajul gazdelor, în minutul 45, iar la puțină vreme după reluare, Bolgado l-a lovit pe Kazu, la o lovitură liberă, și a primit cartonaș roșu direct, fiind eliminat. Patrick a reușit hat-trick-ul în minutul 55, apoi Korenica a redus din diferență, în minutul 71. După un minut, Iustin Popescu a apărat excelent la șutul lui Djokovic și în minutul 76 Bană a profitat de o altă gafă a defensivei clujene, comisă de portarul Hindrich, și a stabilit rezultatul final, Oțelul Galați – CFR Cluj 4-1.

Gălățenii au 9 puncte și sunt pe locul 9. CFR e pe locul 13, cu doar cinci puncte.

OȚELUL GALAȚI: I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes (P. Iacob 87), Kazu – Joao Lameira (A. Ciobanu 85), Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho (M. Frunză 89), Patrick (Paulinho 68), Bană (D. Sandu 89). ANTRENOR: Laszlo Balint

CFR CLUJ: Hindrich – Șfaiț (Cordea 86), Kresic (Fică 46), Leo Bolgado, M. Ilie, AlyAbeid – Emerllahu (Camora 53), Djokovic, Korenica (Perianu 73) – Postolachi (Biliboc 46), Badamosi. ANTRENOR: Laurențiu Rus

Cartonașe galbene: Zivulic 52, M. Lopes 53

Cartonaș roșu: Leo Bolgado (CFR Cluj) min. 47

Arbitri: Marian Barbu - George Neacșu, Stelian Slabu

Arbitri VAR: Viorel Fluerean - Sorin Costreie

