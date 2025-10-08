„Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!”. Vedeta Rapidului, făcută praf

La cererea galeriei Rapidului, Alex Dobre a înjurat-o pe Dinamo, atrăgând multiple critici. Printre cei care s-au luat de fotbalistul echipei naționale se numără și Ciprian Marica. El crede că această situație ar trebui rezolvată de Comisia de Disciplină.

„Realitatea este așa. Domnilor, este inadmisibil ca un jucător, căpitan al unei echipe de fotbal din România, să aibă un astfel de comportament și o astfel de reacție!

Iar Comisia de Disciplină ar fi trebuit să intervină și să se autosesizeze imediat, instant! Astfel de lucruri... Nu sunt bătrân, dar pe vremea mea nu exista așa ceva și nu îți permitea nimeni să faci așa ceva. Mi se pare o lipsă de fair-play și de respect, la cel mai înalt nivel, care nu poate fi trecută cu vederea.

Este inadmisibil să permiți tu, jucător, căpitanul unei echipe de fotbal, să ai un astfel de comportament. Este inacceptabil, inacceptabil așa ceva! Aș fi vrut să văd că aceste comisii de disciplină se autosesizează, iau măsuri... Băi, nu se poate așa ceva!

Adică ce exemplu dăm noi jucătorilor? Cum putem noi să educăm următoarele generații în spiritul fair-play-ului și al respectului față de adversar, când căpitanul unei echipe de pe primul loc, culmea, dă tonul unui astfel de comportament?!

Este inadmisibil și, sincer, cu părere de rău, pentru că îmi place Dobre, dar comportamentul lui, cel puțin de când a preluat banderola Rapidului, mi se pare total deplasat. E un jucător de 27 de ani, iertați-mă, nu e un jucător de 20 de ani!”, a declarat Marica, la GSP.

