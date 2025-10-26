Clasamentul coeficienților: pe ce loc a ajuns România, după rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului și Craiovei din Cupele Europene

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 10:04
117 citiri
Clasamentul coeficienților: pe ce loc a ajuns România, după rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului și Craiovei din Cupele Europene
FCSB, în Europa League FOTO Facebook FCSB

România a avut rezultate slabe în cupele europene, în ultima săptămână: FCSB a pierdut cu Bologna, iar Universitatea Craiova a remizat cu Noah, din Armenia.

Aceste rezultate fac ca România să termine săptămâna pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA, cu un total de 23.500 puncte. Peste noi au urcat Ungaria și Croația. Încă avem un oarecare avantaj, asta pentru că, dacă ne menținem în primele 23, vom avea un avantaj.

Primele 23 de echipe din clasamentul UEFA trimit campioana direct în turul doi al Champions League, ceea ce înseamnă că are asigurată măcar prezența în playoff-ul Conference League. Cu o singură dublă câștigată, campioana ar fi sigură de prezența pe tabloul principal al unei competiții.

Totuși, România e în scădere, asta dacă luăm în calcul faptul că am fost și pe locul 21 în acest an.

Teoretic, următoarea miză a României, pe termen lung, ar fi să prindă un loc în primele 15, pentru că asta ar însemna că trimitem două echipe în preliminariile Champions League.

