Anunțul disperat al președintelui unui club de tradiție din Liga 1: ”Sunt probleme, avem nevoie de ajutor”

Preşedintele clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, Claudiu Tudor, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că există probleme la club şi că gruparea are nevoie de sprijinul tuturor, al suporterilor, al oamenilor de afaceri locali şi al autorităţilor.

"Niciodată nu am ascuns problemele care sunt la club şi nu le vom ascunde niciodată. Cu toate acestea, în ultimele cinci luni clubul a reuşit să plătească cinci salarii jucătorilor şi prime de joc, pentru că suntem la zi cu ele. Aceste lucruri au dus la bunul mers al echipei. Însă avem nevoie de sprijin din partea suporterilor, a oamenilor de afaceri şi a autorităţilor. Nu ne este uşor. Datoriile către jucătorii mai vechi sunt în acest moment de două salarii, însă în scurt timp vom ajunge la zi. Sunt însă şi jucători către care avem restanţe câte un salariu, dar şi jucători cu plăţile la zi. Deci cele mai mari datorii sunt de două salarii în acest moment. A fost şi mai rău, dar va fi şi mai bine", a spus el.

Preşedintele a menţionat că autorităţile locale din Prahova ar trebui să ajute clubul aşa cum se întâmplă în alte judeţe.

"Din păcate, oamenii de afaceri din Ploieşti nu au venit lângă club, iar ăsta e un mare semn de întrebare pentru noi, toţi, prahovenii. Noi ne batem cu pumnul în piept că suntem prahoveni, dar nimeni nu a venit să se alăture acestui club. Tocmai de aceea fac apel către autorităţi, mai ales că avem exemple, sâmbătă jucăm cu o echipă care e susţinută foarte tare de autorităţi (n.r. - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), sigur, autorităţi din altă ţară. Dar ştim că Gloria Buzău şi Unirea Slobozia sunt susţinute de autorităţile locale, UTA la fel, Hermannstadt, 'U' Cluj şi putem continua. E păcat ca judeţe din această ţară pot susţine cluburile locale, iar noi să facem performanţă, să strigăm după ajutor şi să nu primim nicio mână de ajutor. Nu am venit să ne văităm, noi vom continua să luptăm, dar e important să te ajute judeţul. Avem doi aleşi, ne-au promis ajutor, sper că nu vor fi nepăsători la situaţia clubului Petrolul. Sistemul din România e simplu, 75% din echipe sunt susţinute din bani publici. Dacă ar dispărea ele, am rămâne cu 5-6 echipe poate", a precizat Tudor.

"Vom face tot ce ţine de noi, dar nu suntem ca domnii Şucu sau Becali. Ne-am fi dorit, dar nu suntem. Sunt discuţii cu anumiţi investitori, dar nu are rost să vorbim. Şi dacă am lua-o azi din Liga a IV-a, ar trebui ca acest brand să atragă atenţia oamenilor de afaceri, de ce să ne uităm la investitori portughezi sau turci? Noi, cei de aici trebuie să facem primul pas, nu să aşteptăm de la alţii. Dacă vii azi la Petrolul ai numai de câştigat, pentru că ai o echipă care se bate la play-off, iar cota jucătorilor creşte. Cheltuielile pentru un meci sunt undeva la 20.000 de euro cu totul, iar media spectatorilor din acest sezon a fost de 3.600. Deci nu am putut să acoperim, dar noi le mulţumim celor care au venit şi care vor veni la stadion", a adăugat preşedintele.

Vicepreşedintele Cristian Fogarassy a explicat că grupul de investitori turci cu care clubul a avut un parteneriat voia să ia decizii, însă fără a ajuta substanţial din punct de vedere financiar.

"Noi am avut un protocol cu partea turcă, conform acestuia ei trebuiau să vină cu nişte sume de bani la un interval de timp. Scadenţa primelor sume a fost undeva la sfârşitul lunii iulie, iar următoarea era la sfârşitul lunii octombrie. Între prima plată şi următoarea, ei s-au implicat în managementul clubului. Ce nu a fost aşa cum ne-am dorit a fost faptul că ei doreau să luăm deciziile împreună, dar cu un aport financiar undeva la 5% din ce am investit noi până acum. Aşa că nu ni s-a părut o abordare corectă a lor. Nu am avut niciodată problemă cu ei, dar în aceste condiţii am preferat să renunţăm la parteneriat. În momentul de faţă suntem cei din organigramă, nu avem nicio obligaţie faţă de partea turcă. Noi am fost deschişi şi suntem în continuare, dar să vină cu un aport financiar considerabil ca să poată să facă parte din conducerea clubului. Adică să iei decizii fără să aduci bani nu e corect. S-a tot făcut paralela cu Dinamo şi investitorul Cortacero, dar nu e deloc aceeaşi situaţie pentru că noi nu am cedat niciun moment clubul altcuiva. Partea turcă a adus 270.000 de euro, dar 70.000 fac parte din contractul de sponsorizare cu Sportimex. Aşadar doar 200.000", a afirmat el.

"Antrenorul Mehmet Topal nu are nicio legătură cu plecarea părţii turce. El va rămâne atât timp cât lucrurile sunt bine. El când a venit... nu a fost servit de partea turcă. Practic noi l-am convins să vină", a explicat Fogarassy.

Prezent la conferinţa de presă, George Negoiţescu, unul dintre consilierii preşedintelui clubului, a menţionat că nu înţelege de ce oamenii de afaceri din Prahova evită să ajute clubul

"Sunt mulţi oameni de afaceri prahoveni care spun că iubesc Petrolul, şi cred că iubesc Petrolul, dar nu ştiu de ce nu fac acest pas de a ajuta clubul. Sunt aici oameni foarte potenţi, la fel ca Dan Şucu şi Gigi Becali, dar nu s-au hotărât să facă pasul ăsta, sper să îi convingem", a precizat Negoiţescu.

