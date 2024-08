Cum stă România în clasamentul coeficienților, după calificarea FCSB-ului în grupele Europa League! Cifrele sunt umilitoare

FCSB este singura echipă din România ce a ajuns în faza principală a unei competiții europene, respectiv Europa League. Rezultatul este unul important, dar realitatea este una dură. În clasamentul coeficienților, România este codașă.

Până acum, anul acesta România a adunat a adunat un coeficient de 3.125 puncte, în acest an. Un punctaj mai bun au țări precum Armenia, Polonia, Slovenia sau Slovacia. Cel mai bine stă, în acest an, Cehia, care a fost aproape să ducă două echipe în grupele Champions League. De menționat că echipe din țări precum Anglia, Spania, Italia sau Germania nu ocupă un loc prea bun în clasamentul din acest an deoarece echipele lor nu jucat încă prea multe meciuri.

În schimb, FCSB este în fața celui mai bun coeficient din ultimii ani: 3.000. Campioana României ocupă locul 116, la nivel european. CFR Cluj este mai sus, pe locul 89, cu 20 de poziții mai slab decât anul trecut.

