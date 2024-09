Decizia luată de Poli Iași în privința antrenorului Tony da Silva, după înfrângerea cu 2-6 în fața lui Hermannstadt: ”Sunt extrem de supărat! Rușinos”

Tony da Silva a reușit să o salveze pe Poli Iași de la retrogradare, în sezonul precedent. În acest start de sezon însă, moldovenii au rezultate mult sub așteptări.

Astfel, după ce echipa a pierdut cu 6-2 meciul cu Hermannstadt, s-a lansat o discuție legată de o eventuală demitere a antrenorului. Iar Poli Iași a luat decizia.

Silva va rămâne în continuare antrenorul echipei, după cum a anunțat Cornel Sfaițer. În același timp, acesta este foarte supărat pe situația echipei”

„Sunt extrem de supărat pe vestiar! Rușinos este un cuvânt blând față de ceea ce a jucat echipa la Sibiu. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Nu poate fi vorba de lipsă de prospețime fizică, tot lotul a plecat încă de marți din Iași, cu avionul, iar față de meciul de Cupă de la Chiajna au fost destule schimbări.

În plus, și Sibiul a jucat miercuri, în Cupă, la Focșani. Probabil au fost cu gândul la zilele libere generate de întreruperea campionatului.

Poli Iași nu este echipa care schimbă antrenorii la primul eșec dur. Tony are în continuare credit din partea noastră, trebuie să muncească în această pauză și să găsească soluțiile necesare de a repune echipa pe direcția care a adus, de pildă, victoria de pe terenul lui FCSB. Faptul că Leo Grozavu a fost și la meciul cu Rapid, și la meciul cu Hermannstadt nu trebuie să fie interpretat greșit. Am rămas în relații foarte bune cu Leo, și eu și colegii mei, însă el nu se întoarce la Poli, care are antrenor”, a spus Cornel Sfaițer.

Ads