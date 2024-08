Cosmin Matei și-a primit pedeapsa, după ce a fost prins dopat. Suspendare mare primită de mijlocașul lui Sepsi

Cosmin Matei, mijlocașul de 32 de ani al lui Sepsi OSK, a primit o suspendare de șase luni din partea Agenției Naționale Anti-Dopping.

Cosmin Matei a fost testat pozitiv la un test de acum câteva luni la substanța 5-metilhexan-2-amină, adică o substanță care se găsește în rădăcină de mușcată, și care oferă un plus de energie, viteză și tonus muscular, pe termen scurt.

La scurt timp după decizia ANAD, Sepsi OSK a publicat un comunicat în care anunța suspendarea.

”Jucătorul echipei Sepsi OSK, Cosmin Matei, a primit decizia Comisiei de Audiere a ANAD privind suspendarea sa pentru o perioadă de şase luni din activitatea sportivă”, au scris cei de la Sepsi Sfântu Gheorghe, la scurt timp după apariția deciziei ANAD.

Tot ei au publicat și prima reacție a lui Cosmin Matei, care s-a declarat dezamăgit de această decizie.

"Sunt foarte dezamăgit de această decizie. Am colaborat pe deplin cu ANAD, încă de la bun început. Am demonstrat prin intermediul laboratoarelor antidoping autorizate de AMA/WADA şi potrivit cerinţelor acestora, că suplimentul respectiv era contaminat cu substanţa interzisă care a fost găsită în proba mea.

Este dezamăgitor pentru că mi s-a părut că situaţia mea a fost înţeleasă. Nu a rămas nimic nelămurit din tot cazul meu şi totuşi primesc această suspendare pentru 6 luni. Nu înţeleg cum pot fi găsit vinovat, în contextul în care am făcut o serie de analize la laboratoarele autorizate şi am demonstrat că unele flacoane sunt contaminate iar alte flacoane nu conţin substanţa interzisă. Toate sigilate dar din loturi diferite. Practic, e după cum ţi-e norocul.

Mi s-a reproşat în faţa Comisiei că nu am analizat suplimentul respectiv înainte de a-l consuma. Am explicat şi au văzut şi dânşii că analiza pentru toate substanţele din lista interzisă ajunge la câteva mii de euro. Şi chiar şi aşa, dacă ţi se confirmă că un supliment nu este contaminat cu nicio substanţă din lista interzisă, la următoarea dată când cumperi, te poţi trezi că ai nimerit un lot contaminat. Probabil trebuia să fac o analiză de 2.000 de euro la fiecare achiziţie a energizantului de 150 lei. Asta este absurd şi nu înţeleg cum pot fi găsit eu vinovat. Este efectiv ceva de care nu poţi să te păzeşti. În plus, am demonstrat cu datele tehnice de la meciuri, că nu a existat nicio îmbunătăţire a performanţelor mele fizice, atunci când am consumat acel energizant.

Aşteptăm motivarea deciziei ca să înţelegem cum au văzut dânşii lucrurile. Nu pot accepta sub nicio formă această suspendare de 6 luni, chiar dacă ea înseamnă, în limbaj popular, 'vinovăţie, dar foarte puţină'. Eu sunt vinovat că am avut ghinion. Am văzut şi alţi sportivi în situaţia mea şi marea majoritate suferim de acelaşi lucru, de nenoroc. În momentul de faţă avocaţii mei pregătesc apelul împotriva acestei decizii şi luni îl vom depune la Comisia de Apel. Sper să se soluţioneze mai repede procedura apelui şi mai ales sper ca de data asta să am mai mult noroc”, a spus Matei, citat de clubul Sepsi.

