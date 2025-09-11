Gâlcă se plânge înainte de meciul cu U Cluj: „Ne lipsesc jucători”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că pentru formația sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu și Andrei Borza, ambii accidentați.

'Ne așteaptă un meci important cu o echipă bună împotriva căreia nu am câștigat în ultimele întâlniri. 'U' Cluj este o echipă dificilă. Va fi greu și pentru că am pierdut doi jucători (n.r. - Denis Ciobotariu și Andrei Borza). E complicat pentru noi. Lipsesc doi oameni din linia defensivă... poți să schimbi unul, dar doi e mult mai greu. Deocamdată nu știm cât vor absenta. Bolgado (n.r. - Leo Bolgado, fundaș împrumutat luni de la CFR Cluj) nu este o soluție riscantă să joace direct, pentru că el e deja adaptat la campionatul nostru. Dar nu îl avem pentru acest meci pentru că el e suspendat. De asta spun că va fi complicat. Avem cinci fundași centrali, dar unii sunt accidentați, alții vin după accidentare', a spus tehnicianul.

'Cei de la Universitatea Cluj au pierdut din omogenitate față de sezonul trecut. Dar au transferat jucători cu experiență care pot aduce un plus echipei. De exemplu, l-au luat pe Postolachi, un atacant bun, care poate să îi ajute foarte mult', a adăugat Gâlcă.

Ads

Întrebat dacă îl regretă pe Alin Fică, jucător al formației CFR Cluj al cărui transfer a căzut, antrenorul a răspuns: 'Fică e un jucător care crește încă, un jucător care poate ajunge la echipa națională. Eu am spus tot timpul că avem nevoie de un jucător acolo. Nu s-a făcut... detaliile nu le știu, doar în mare. Dar vedem în viitor ce se va întâmpla'.

Constantin Gâlcă insistă în continuare pentru ca oficialii clubului să îi completeze lotul, chiar dacă în acest moment nu se mai pot transfera decât jucători liberi de contract.

'Perioada de transferuri s-a încheiat, dar eu insist să mai vină jucători pentru că sunt sigur că o să avem nevoie. Eu mi-aș fi dorit și un atacant, dar la momentul ăsta nu s-a putut face. Campionatul este foarte lung, încep și meciurile din Cupa României și atunci o să avem nevoie. Acum nu îi găsim pe jucătorii pe care îi dorim noi', a precizat tehnicianul.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii.

Ads