Concluzia lui Costel Gâlcă, după ce a pierdut cu Dinamo: ”E o lovitură grea”

Costel Gâlcă, antrenorul echipei Universitatea Craiova, se aştepta ca elevii săi să câştige meciul de la Bucureşti, cu Dinamo, încheiat cu o înfrângere, scor 1-2, deşi alb-roşii au avut doi jucători eliminaţi.

„Începutul meciului, într-un fel sau altul, a fost puţin decisiv, pentru că am început jocul şi imediat am primit gol. Nici mingea nu a fost bine trimisă, un jucător de-al nostru era cu spatele.... Cel de-al doilea gol a venit după o deviere tot dintr-un jucător al nostru, Maldonado. Şi aici s-a cam încheiat prima repriză, chiar dacă am înscris prin Koljic. În a doua repriză parcă nu am mai fost lucizi. Mă aşteptam la mult mai mult de la meciul ăsta. Aşteptam să câştigăm, dar nu a fost aşa. E o lovitură grea pentru noi! Trebuia să fim mai clari şi, cel puţin în repriza a doua, să venim cu mai multe centrări, să aducem mai multe mingi în careu... Terenul a fost moale, dar nu este o scuză!

Trebuie să fim mult mai organizaţi şi mai pragmatici în multe momente ale meciului. Trebuie să credem în noi că putem să dăm mult mai mult”, a declarat Costel Gâlcă.

