Gâlcă: „O prestație foarte proastă”. Reacție după remiza cu CFR

Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, că și-ar fi dorit victoria, dar rapidiștii au avut o primă repriză foarte proastă.

“Mi-aș fi dorit să câștigăm. Am avut o primă parte foarte proastă. În a doua repriză am ieșit cu mai mult curaj, am avut mai multă mobilitate, am ajuns și la poartă.

(n.r. La gol) Au rupt linia. Nu trebuia să iasă (n.r. Pașcanu). Aveam superioritate, stăteam bine. Am rupt linia și ne-au prins. Mă surprinde pentru că Postolachi nu e un jucător rapid. Poate și de teama de a nu face fault pentru că era în careu, nici Ciobotariu nu a putut să intre decisiv.

Ca să fiu sincer, mă gândeam de la pauză (n.r. să-l schimbe pe Koljic cu Hromada). Am zis să-i mai dau minute, poate își revine. Șansa noastră că și-a revenit pentru câteva momente și a marcat și golul ăsta important, care ne-a adus un punct.

După aceea s-a accidentat. Aveam în minte de dinainte să-l bag vârf de atac, dar nu e poziția lui. Am încercat să avem mai multă viteză în față, să încercăm să-i prindem pe contraatac”, a spus Gâlcă.

Formația Rapid a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa CFR Cluj, în etapa a doua a Superligii.

