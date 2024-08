Costel Gâlcă vrea să aducă titlul la Craiova: ”Merităm să stăm acolo sus”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Costel Gâlcă, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa trebuie să demonstreze în fiecare meci că merită să ocupe prima poziţie a clasamentului, şi că se aşteaptă la intensitate şi agresivitate în partida cu Dinamo, din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

"Va fi un meci cu intensitate mare, agresivitate mare, pentru că atât Dinamo cât şi noi avem intensitate în joc, avem agresivitate şi sper ca deciziile bune să le luăm noi de fiecare dată. Dinamo arată altfel comparativ cu sezonul trecut, au cumpărat jucători buni. Sunt o echipă competitivă, cu multă mobilitate în joc, oferă multe soluţii de la mijloc în sus, aşa că trebuie să fim foarte atenţi, să profităm de tot ceea ce ni se oferă. Faptul că suntem pe primul loc momentan trebuie să ne dea încredere, trebuie să performăm în fiecare meci, să avem realizări cât mai multe, să existe încredere totală, să se creeze o coeziune cu suporterii, pentru că este important pentru noi. Dar noi trebuie să demonstrăm în fiecare meci că merităm să stăm acolo sus", a declarat Gâlcă.

Tehnicianul speră ca jucătorii săi să speculeze spaţiile libere pe care le vor lăsa adversarii în partida de pe stadionul ''Arcul de Triumf''.

"Îmi doresc ca meciurile Universităţii Craiova, indiferent de echipa pe care o avem în faţă, să fie cu o intensitate, cu dorinţa de a câştiga tot timpul. Dinamo a schimbat mulţi jucători, are o agresivitate bună, o mobilitate bună în teren, sunt mult mai verticali comparativ cu anul trecut, dar lasă şi ei spaţii, ca toate echipele care atacă foarte mult. Şi aici trebuie să profităm noi. Noi vrem să demonstrăm de fiecare dată că echipa este într-un progres şi vrem să obţinem un rezultat pozitiv. Bineînţeles că surprinde forma lui Dinamo având în vedere că anul trecut s-a salvat cum s-a salvat, dar au schimbat mulţi jucători, au un antrenor ambiţios, care vrea mult mai mult de la jucătorii lui. Per total nu sunt mulţumit de jocul echipei, chiar dacă am câştigat cu 5-1 în ultimul meci. Am discutat cu băieţii, echipa trebuie să progreseze şi ofensiv şi defensiv, să fim mult mai agresivi atunci când nu avem mingea. Trebuie să îmbunătăţim unele părţi ale jocului. Ştiţi că e mai uşor de ajuns pe primul loc decât să te menţii, dar noi trebuie să demonstrăm în fiecare meci că merităm să fim primul loc", a adăugat acesta.

Referitor la posibilitatea ca atacantul Andrei Ivan să fie transferat la Rapid, Gâlcă a spus că ştia de la începutul sezonului că ar putea exista această posibilitate şi că Universitatea Craiova va mai aduce jucători în următoarea perioadă.

"Deocamdată nu este nimic concret, după cum ştiţi, în fotbal dacă se plăteşte o sumă corectă, poate să plece. El era un jucător care putea să plece şi ştiam asta de astă vară. Mai vin jucători, eu ştiu că lumea este nerăbdătoare, dar trebuie să facem alegerile bune. Interesată de un jucător ca Ianis Hagi ar fi şi Universitatea Craiova, dar trebuie să şi putem să plătim pentru el. Cu siguranţă că vor veni jucători, pentru că avem nevoie", a mai spus Costel Gâlcă.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni, sâmbătă, de la ora 22:00, pe stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitală, formaţia Dinamo Bucureşti, într-o partidă din cadrul etapei a 7-a a Superligii.

