Un titular de la Craiova a plecat! Antrenorul Costel Gâlcă a confirmat despărțirea

Universitatea Craiova a rămas fără unul dintre jucătorii de bază din sezonul precedent. Alexandru Crețu, de 32 de ani, a semnat cu Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite.

La finalul meciului dintre Universitatea Craiova și Gloria Buzău, meci câștigat de liderul din Liga 1 cu 5-1, Costel Gâlcă, antrenorul oltenilor, a confirmat despărțirea de Crețu.

”Crețu reprezintă o pierdere pentru noi. A demonstrat-o și în meciurile în care a evoluat. A fost de multe ori decisiv și ne-a ajutat, era un jucător care se impunea la mijlocul terenului”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.

Gâlcă a vorbit și despre meci, spunând că are un lot bun. Este recunoscător că are, în partea stângă, un cuplu eficient, așa cum este perechea Mitriță - Bancu.

„Pe atitudine am pus accent înainte de meci. Bană s-a pregătit foarte bine, este un băiat care dă 100% al antrenament. Merita să aibă o șansă. Când spui Bancu-Mitriță (n.r. - banda stângă a Craiovei) este foarte greu să compari. Se cunosc de mulți ani și au o calitate individuală foarte bună. E ușor când ai asemenea jucători.

Sunt mulțumit de atitudinea echipei, acesta a fost cel mai important lucru. Am făcut un meci bun, am marcat mult. Am avut și alte șanse de a marca. Paradela e un jucător complet, face faza de atac și de apărare. Muncește foarte mult pentru echipă și are calitate, s-a văzut și în meciul acesta. O să mai vină jucători, nu putem să luăm orice jucător aflat în orice situație. Trebuie să alegem foarte bine”, a mai spus Gâlcă.

