Anunțul categoric al lui Costel Gâlcă: ”Nu am avut timp să pregătesc meciul”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că e convins că Poli Iaşi, formaţie pe care o va întâlni în etapa a 9-a, va arăta mult mai bine odată cu numirea lui Emil Săndoi la conducerea băncii tehnice.

"Va fi un meci foarte greu având în vedere că vin după o înfrângere severă la Sibiu. Au schimbat antrenorul, noi trebuie să fim mult mai consistenţi în joc, să marcăm mult mai mult şi să fructificăm ocaziile pe care le avem, pentru că în ultimul meci ne-am creat ocazii, dar nu am putut lua cele trei puncte. Cu siguranţă Iaşiul cu Emil Săndoi va arăta altfel. Trebuie să mergem cu încredere, să luăm cele trei puncte, să facem un meci bun şi să concretizăm ocaziile pe care le avem în faţa porţii. Nu pot să spun că am avut timp să pregătesc meciul cu toţi jucătorii, pentru că au fost la echipele naţionale, dar este un plus de încredere pentru toţi", a declarat Gâlcă.

El s-a arătat mulţumit de transferurile făcute de Universitatea Craiova până acum şi a precizat că vor mai sosi şi alţi jucători.

"Au venit doi jucători importanţi pentru noi şi sperăm să ne ajute în campionatul acesta, pentru că avem obiective mari. Sperăm să intre cât mai repede în ritmul meciurilor. La un moment dat nu mai credeam în transferul lui Cicâldău, dar cei care au lucrat la acest transfer au făcut-o foarte bine şi sunt mulţumit că a venit aici. Sper să intre în ritm cât mai repede. Nu pot să spun dacă avem cel mai bun lot anul acesta, dar noi trebuie să arătăm ca o echipă care se bate la titlu. Jucătorii importanţi pentru mine sunt cei care vin de pe bancă, care pun presiune pe aşa-zişii titulari. Trebuie să creştem nivelul de joc în toate aspectele şi atunci ei sunt foarte importanţi. Noi trebuie să demonstrăm prin jocuri bune şi constante, trebuie să arătăm în teren tot timpul că suntem o echipă bună, că am făcut transferuri bune. Vor mai veni jucători pentru că avem nevoie. Dacă spunem că vrem titlul, trebuie să aducem jucătorii care să se integreze în ceea ce vrem noi", a adăugat tehnicianul.

Portarul Laurenţiu Popescu a afirmat că se aşteaptă la un meci greu cu Poli Iaşi, având în vedere schimbarea de antrenor de la echipa adversă.

"O să fie un meci foarte greu, Poli Iaşi joacă mult mai bine acasă. Au schimbat şi antrenorul, e un antrenor care ne cunoaşte, dar sperăm să facem un meci foarte bun şi să obţinem cele trei puncte", a spus Popescu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formaţia Poli Iaşi, duminică, de la ora 18:15, în deplasare, într-o partidă din cadrul etapei a 9-a a Superligii.

