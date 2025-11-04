„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”

Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj, după patru ani petrecuți pe postul de președinte al clubului din Gruia. El a fost deja schimbat cu Iuliu Mureșan, unul dintre cei mai importanți președinți din istoria CFR-ului.

La câteva săptămâni de la demisia de la CFR Cluj, Cristi Balaj a fost întrebat dacă crede că a fost lucrat în Gruia. El a răspuns imediat: „Eu nu am probleme de genul acesta”. În schimb, el

a spus că „s-a mai întâmplat” ca uneori să se bage „strâmbe” la club.

El a continuat: „Atunci când te comporți elegant, când te comporți în așa fel încât persoanei respective să îi fie jenă, dezarmezi! Și lucrurile acestea dispar. Nu ar fi corect să spun că am fost lucrat atât timp cât sunt convins că tuturor le-a părut rău în momentul în care am plecat de acolo. Pentru că am rămas în niște relații excelente”.

Balaj a mai adăugat că a colaborat foarte bine cu oamenii din club.

„Am întors și celălalt obraz și nu m-a deranjat să mai primesc o palmă. Până la urmă dezarmezi. Fiecare dintre noi, la CFR Cluj, știa ce are de făcut. Eram patru persoane. Mă refer aici la Răzvan, Billașco și cu Mara. Atunci când erau anumite lucruri de îndeplinit, știam care este cea mai potrivită persoană să se ocupe. Nu se luau decizii majore fără să discutăm între noi. După care mergeam la antrenor și la finanțator.

Am avut încredere în foștii mei colegi. Ei, la rândul lor, în mine. Atunci, ar fi nepotrivit să spun că am fost lucrat. Dimpotrivă”, a punctat fostul președinte, la Fanatik.

