„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:17
466 citiri
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”
Cristi Balaj. Foto: Facebook / Cristi Balaj

Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj, după patru ani petrecuți pe postul de președinte al clubului din Gruia. El a fost deja schimbat cu Iuliu Mureșan, unul dintre cei mai importanți președinți din istoria CFR-ului.

La câteva săptămâni de la demisia de la CFR Cluj, Cristi Balaj a fost întrebat dacă crede că a fost lucrat în Gruia. El a răspuns imediat: „Eu nu am probleme de genul acesta”. În schimb, el

a spus că „s-a mai întâmplat” ca uneori să se bage „strâmbe” la club.

El a continuat: „Atunci când te comporți elegant, când te comporți în așa fel încât persoanei respective să îi fie jenă, dezarmezi! Și lucrurile acestea dispar. Nu ar fi corect să spun că am fost lucrat atât timp cât sunt convins că tuturor le-a părut rău în momentul în care am plecat de acolo. Pentru că am rămas în niște relații excelente”.

Balaj a mai adăugat că a colaborat foarte bine cu oamenii din club.

„Am întors și celălalt obraz și nu m-a deranjat să mai primesc o palmă. Până la urmă dezarmezi. Fiecare dintre noi, la CFR Cluj, știa ce are de făcut. Eram patru persoane. Mă refer aici la Răzvan, Billașco și cu Mara. Atunci când erau anumite lucruri de îndeplinit, știam care este cea mai potrivită persoană să se ocupe. Nu se luau decizii majore fără să discutăm între noi. După care mergeam la antrenor și la finanțator.

Am avut încredere în foștii mei colegi. Ei, la rândul lor, în mine. Atunci, ar fi nepotrivit să spun că am fost lucrat. Dimpotrivă”, a punctat fostul președinte, la Fanatik.

FCSB vrea să îi fure vedeta CFR-ului. Becali negociază cu Varga pentru el: nu este Louis Munteanu
FCSB vrea să îi fure vedeta CFR-ului. Becali negociază cu Varga pentru el: nu este Louis Munteanu
FCSB a decis să îl oferteze pe Lindon Emërllahu, unul dintre cei mai importanți jucători al sezonului de la CFR. Campioana vrea să îl aducă pe kosovarul pe care ardelenii l-au adus acum un...
Louis Munteanu, în lacrimi: „Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”. A plecat în mijlocul interviului
Louis Munteanu, în lacrimi: „Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”. A plecat în mijlocul interviului
Dinamo a reușit să câștige cu 2-1 meciul cu CFR Cluj, asta deși era condusă în minutul 89. CFR nu se regăsește în acest sezon: are doar 13 puncte în 15 etape și riscă să termine etapa...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #Cristi Balaj , #CFR Cluj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO
  2. „E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”
  3. Soția unui fost coleg al lui Cristi Chivu a dat din casă după ce l-a văzut pe român: ”Ce s-a întâmplat nu e publicabil...”
  4. Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
  5. Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
  6. Șoc la CSM București: Adi Vasile a fost dat afară! Și Cristina Vărzaru a plecat
  7. Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat
  8. Sfat pentru Louis Munteanu: "S-au purtat execrabil cu tine! Pleacă cât mai repede"
  9. S-a retras din tenis jucătorul român care l-a înfruntat pe Roger Federer în finală
  10. Imagini sfâșietoare! Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului. Cum au reacționat VIDEO