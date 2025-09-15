Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS

CFR Cluj trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce a fost eliminată umilitor de Hacken din Conference League, pierzând manșa tur cu 7-2, dar și din cauza rezultatelor interne, mult sub așteptări.

Cristi Balaj, președintele echipei, spune că s-a gândit serios la demisie în ultima perioadă. Singurul lucru care l-a făcut să nu renunțe până acum a fost faptul că Nelu Varga investește mult la echipă și nu vrea să îl abandoneze.

„Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor. M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.

(n.r. Te gândești serios să pleci?) Da, este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.

Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim. Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

CFR e pe locul 13 în campionat, cu doar șapte puncte în opt etape.

