Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 15:01
319 citiri
Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS
Cristi Balaj. Foto: Facebook / Cristi Balaj

CFR Cluj trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce a fost eliminată umilitor de Hacken din Conference League, pierzând manșa tur cu 7-2, dar și din cauza rezultatelor interne, mult sub așteptări.

Cristi Balaj, președintele echipei, spune că s-a gândit serios la demisie în ultima perioadă. Singurul lucru care l-a făcut să nu renunțe până acum a fost faptul că Nelu Varga investește mult la echipă și nu vrea să îl abandoneze.

„Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor. M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.

(n.r. Te gândești serios să pleci?) Da, este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.

Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim. Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

CFR e pe locul 13 în campionat, cu doar șapte puncte în opt etape.

Surpriză: CFR Cluj, încurcată de „lanterna roșie”. Debut de coșmar pentru Marcus Coco. Ce s-a întâmplat cu Zouma și Isalami
Surpriză: CFR Cluj, încurcată de „lanterna roșie”. Debut de coșmar pentru Marcus Coco. Ce s-a întâmplat cu Zouma și Isalami
Echipa bucureșteană Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea clujeană CFR, obținând, în etapa a noua, cel de-al doilea punct în...
Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist
Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunțat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial. Slimani...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #Cristi Balaj , #CFR Cluj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS
  2. "Aștept să anunțe Gigi Becali echipa". Patronul din Liga 1 care îl ia la mișto pe latifundiar: „Ferească Dumnezeu de lupul rănit”
  3. Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
  4. „Olaru mi-a spus că se lasă de fotbal”. Gigi Becali, anunț șocant în direct
  5. Cine este cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA? Doar trei jucătoare au rămas în primele 100
  6. Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO
  7. Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia
  8. Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO
  9. Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”
  10. Reacția presei din Ungaria, după ce Csikszereda a reușit să o încurce pe FCSB