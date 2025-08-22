Răsturnare de situație! Și-a dat demisia după Hacken - CFR 7-2, dar Varga l-a convins să rămână

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 22 August 2025, ora 14:31
203 citiri
Răsturnare de situație! Și-a dat demisia după Hacken - CFR 7-2, dar Varga l-a convins să rămână
Cristi Balaj, fost arbitru, actualul președinte al CFR Cluj. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj

După umilința CFR-ului din Suedia, 7-2 în fața lui Hacken, Cristi Balaj, președintele echipei, a vrut să demisioneze. Pe lângă el, și antrenorul Dan Petrescu a demisionat.

Însă, dacă în cazul lui Dan Petrescu patronul Varga a acceptat imediat demisia, situația este diferită în privința lui Cristi Balaj. Patronul l-a convins să rămână la echipă. Balaj a refuzat să vorbească despre acest subiect.

”Nu vreau să comentez acest subiect. Sunt informații confidențiale. Nu ar fi corect să discut despre acest subiect. E un moment greu, sper să-l depășim pentru că suporterii nu merită. Și nu merită mulți care sunt atașați de această echipă.

Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat aseară pentru că aceiași jucători, doriți de alte cluburi, cu oferte pentru ei, cu prestații excelente în alte partide… Nu există justificare! Ar fi o lipsă de respect să găsim scuze acum. Ar fi ridicol.

Urmează meciul de la Galați, jucătorii trebuie să demonstreze, să rupă rândurile, caracterele mari acum se văd, în momentele grele”, a declarat Cristi Balaj, citat de Fanatik.

Balaj nu este la prima astfel de tentativă de plecare. În 2024, după ce echipa a pierdut cu 4-0 meciul cu Corvinul, el și-a anunțat plecarea, dar a revenit ulterior la echipă.

