Fotbalistul care l-a trădat pe Gigi Becali acum patru ani a vorbit despre acel moment: ”M-am luat după ei”

În 2020, Gigi Becali a lansat un atac public la adresa unui fotbalist ce era atunci sub contract cu FCSB. Cristi Bălgrădean, portar titular al FCSB în acel moment, aflat în ultimele șase luni de contract, a semnat un precontract cu CFR Cluj.

Regulamentul permite aceste mutări, însă nici Cristi Bălgrădean, nici CFR Cluj nu au anunțat transferul. Astfel, el a fost titular la meciul dintre FCSB și FC Botoșani, 2-2, din playoff, unde a avut o prestație sub așteptări.

După meci, Gigi Becali a aflat ceea ce făcuse Bălgrădean și l-a acuzat pe acesta de trădare.

„Nu e atât de simplu cu Bălgrădean. Nu e o știre bombă, e bombă atomică! A semnat acum 10 zile. Am aflat de la cineva care mi-a dat un mesaj. Am crezut că este o glumă. L-am sunat și mi-a zis că a semnat acum 10 zile”, a declarat Gigi Becali la Pro X, în 2020, potrivit gsp.ro.

La patru ani distanță de la acel moment, Cristi Bălgrădean a vorbit despre acea poveste. A spus că a fost obligat de cei de la CFR Cluj să ascundă faptul că a semnat un contract, deoarece ei doreau discreție.

”Atunci semnasem cu CFR-ul. Cu conducerea de la FCSB nu am nicio relație, nu am mai vorbit de atunci, dar cu jucătorii am mai vorbit. Eu m-am luat după cei de la CFR. Legal, am fost acoperit, mai aveam trei luni de contract. Greșelea mea morală față de cei de la FCSB a fost că nu le-am spus. Asta a fost greșeala, că m-am luat după cei de la CFR, că vor discreție.

Eu, după ce am semnat, am spus că mă duc să le spun oamenilor, că așa e corect, dar ei mi-au spus că vor discreție. Acum, 100% le-aș spune”, a declarat Cristi Bălgrădean, la Digisport.

