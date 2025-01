Cristi Tănase și-a găsit loc de muncă. Merge la o echipă din a treia divizie

După doi ani grei, în care a fost implicat în mai multe controverse. Spre exemplu, el a fost prins băut la volan, având un dosar penal în acest sens. Mai mult, el a fost filmat stând pe jos, la ușa unui apartament, fără un dinte în gură și sângerând. Aceste evenimente au demonstrat perioada instabilă prin care trecea.

Se pare că acum Cristi Tănase vrea să își revină și să se repună pe picioare. Și va începe de jos, de la cel mai mic nivel.

Recent, el a primit o mână de ajutor de la fostul său coleg de la FCSB, Paul Pârvulescu, antrenorul lui Inter Ilfov, din a treia divizie.

„Da, am cam o săptămână (n.r.- de când e antrenor secund). O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă convingă. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor. Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A.

Obiectivul e să rămânem în liga a treia. Avem vreo 17 jucători și sunt planuri frumoase. Deocamdată avem mulți copii și nu e ușor. Cred că sunt mulți copii foarte talentați, dar fără bani nu poți să faci nimic. Vorbeam non-stop cu Pîrvulescu. Și el a fost la început la copii și juniori”, a declarat Cristi Tănase, potrivit Fanatik.

Cristi Tănase s-a retras în 2022. El și-a început cariera la FC Argeș și CS Mioveni, iar în 2009 era cumpărat de Steaua, acum FCSB, pentru aproape două milioane de euro. Pleca de la actuala campioană a României în 2015, jucând apoi în China și Turcia. A fost, între 2020 și 2021, și jucătorul Academicii Clinceni.

A adunat 41 de meciuri și șase goluri pentru echipa națională.

