Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 18:40
91 citiri
Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR
Cristiano Bergodi Foto: X / @allenaremania

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă. Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR.

Gălăţenii au trimis mingea în plasă, în minutul 30, prin Patrick, dar golul a fost anulat de arbitru din cauza unei poziţii de ofsaid. Pedro Nuno a şutat la poarta lui Lefter, în minutul 49, dar scorul a fost deschis târziu, de oaspeţi, în minutul 70, prin Lukic. Oţelul a egalat în minutul 80, când a marcat Paulinho, după o bară a lui Joao Paulo, iar golul a fost validat abia după nouă minute de aşteptare. Arbitrul Andrei Chivulete a anunţat 13 minute de prelungire, iar chiar în primul minut al acestora, Lukic a înscris din nou pentru clujeni. Au urmat nou minute în care VAR-ul a studiat golul şi l-a acordat, în cele din urmă, iar Cristiano Bergodi a debutat cu o victorie pe banca „şepcilor roşii”. Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj s-a încheiat 1-2, după un meci prelungit cu 21 de minute, şi gălăţenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, în timp ce Universitatea Cluj a ajuns la 17 puncte, care o plasează pe poziţia a 8-a.

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Al. Iacob, Holz – Pedro Nuno, Joao Paulo, A. Ciobanu (Paulinho 60) – Bordun (D. Sandu 60), Patrick, Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Artean (Murgia 69), G. Simion (Bic 63), Drammeh (D. Codrea 74) – Macalou – Lukic, Postolachi. ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: - / Drammeh 12, J. Cisse 28, Artean 64, Lefter 90+19

Arbitri: Andrei Chivulete - Andrei Constantinescu, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Iulian Dima - Valentin Porumbel

„L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
„L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
Adrian Mutu a povestit public cum a exclus un jucător de la echipa pe care o antrena după ce a aflat că acesta joacă la pariuri. Este vorba despre Cosmin Achim, jucător care joacă acum la...
S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Superligă. Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar...
#fotbal intern, #Cristiano Bergodi, #u cluj, #otelul galati , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi
  2. Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
  3. Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
  4. Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR
  5. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  6. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari
  7. Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
  8. Italienii l-au văzut pe Chivu și au observat imediat: ”S-a târăt ca o cârpă”
  9. ”Furată” din nou? Sabrina Voinea nu-și explică locul ocupat la Mondiale: ”Patru? De ce?”
  10. Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale