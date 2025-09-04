Doi membri ai galeriei CSA, arestați după ce au tâlhărit doi fani ai FCSB. Incident violent chiar înaintea unui meci european

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare, joi, un mandat de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

La 10 iulie, Secția 21 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că doi tineri ar fi deposedat alți doi bărbați, prin acte de violență, de articole vestimentare și accesorii inscripționate cu simbolurile unui club de fotbal. Fanii agresați ar fi fost deposedați de un tricou și două eșarfe cu inscripția FCSB și ULTRAS, iar agresorii ar fi membri ai galeriei echipei CSA Steaua. Incidentul a avut loc după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes, scor 3-1, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, iar joi a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București. Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Ads