Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 22:56
Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
Csikszereda a remizat cu CFR Cluj

Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Superligii. Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90+9, dintr-un penalti acordat pentru fault în careu după consultarea VAR.

Partida trebuia să se dispute iniţial la 10 august, dar a fost amânată deoarece echipa clujeană era angrenată în cupele europene.

Au marcat: Eppel ’34, Paszka ‘90+9 (penalti) / Cordea ’17, Slimani ‘71

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres (Dusinszki ’83) – Anderson, Bodo (Bakos ’64), Szalay (Jebari ‘64) – Eppel. Antrenor: Robert Ilyeş.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Păun (Emerllahu ’52), T. Keita, Djokovic (Slimani ’69) – Cordea (Korenica ’52), L. Munteanu, Şfaiţ (Biliboc ’52). Antrenor: Andrea Mandorlini.

Cartonaşe galbene: Bakos ‘90+4, Vegh ‘90+4 / Camora ‘90+1, Ilie ‘90+4, Munteanu ‘90+7

Arbitri: George Găman - Alexandru Filip, Daniel Mitruţi - Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Claudiu Marcu

Observator: Nicolae Marodin

#fotbal intern, #csikszereda, #CFR Cluj , #stiri fotbal
