Autor: Iosif Pintilie
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 19:41
422 citiri
Csikszereda a venit la Constanța după 10 meciuri oficiale la rând fără înfrângere. Trupa lui Zicu nu a avut milă de ei
Farul s-a impus cu 3-0 FOTO Facebook Superliga

Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.

La Ovidiu, gazdele au deschis scorul, în minutul 14, prin Vînă, iar în minutul 21 golul lui Radaslavescu a fost anulat după verificarea VAR. Constănţenii şi-au majorat avantajul în minutul 40, prin Narek Grigoryan, iar replica oaspeţilor a venit prin marea ocazie ratată de Eppel, în al şaselea minut al prelungirilor. După pauză gazdele au mai avut un gol anulat, la Işfan, pentru ofsaid, în minutul 62, dar tot Işfan a stabilit scorul final transformând un penalti, în minutul 70.

În clasament, Farul este pe locul 7, cu 22 de puncte, în timp ce FK Csikszereda ocupă poziţia 14, cu 13 puncte.

FARUL: Buzbuchi – D. Sîrbu (Furtado 71), Larie (L. Pellegrini 86), Ţîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho (Seruca 86), Radaslavescu – N. Grigoryan (Marincean 87), Işfan (Markovic 72), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

CSIKSZEREDA: E. Pap – Palmeş (Kajan 88), Celic, Hegedus, L. Paszka – B. Vegh, Veres - Anderson Ceara (Jebari 60), Bodo (Gergely 59), Ferenczi (B. Szabo 46) – Eppel. ANTRENOR: Robert Ilyes

Cartonaşe galbene: Işfan 28, R. Tănasă 89 / Palmeş 43, B. Szabo 89

Arbitri: Iulian Călin - Vasile Marinescu, George Duţă

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Sebastian Gheorghe

