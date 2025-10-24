Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 20:12
96 citiri
Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
Csikszereda a remizat cu Petrolul FOTO FB Superliga

Superliga: Csikszereda – Petrolul Ploieşti 1-1

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă.

Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalti dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape să majoreze avantajul oaspeţilor, dar a şutat slab. Ciucanii au egalat în minutul 41, după o gafă a portarului Bălbărău, de care a profitat Eppel. Gazdele au lovit bara în minutul 61 şi au avut penalti în minutul 90. Szalay a trimis însă în bară şi scorul a rămas egal. Imediat ploieştenii au rămas în zece, după eliminarea lui Roche, iar Csikszereda – Petrolul a fost, în cele din urmă, 1-1.

Cele două echipe sunt vecine în clasament, ambele cu câte 13 puncte, Petrolul e pe 13, iar Csikszereda pe 14.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh (S. Szilagyi 85), Veres – Anderson Ceara (Dusinszki 75), Bodo (Bakos 46), Jebari (B. Szabo 61) – Eppel (Szalay 75). ANTRENOR: Robert Ilyeş

PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho, P. Papp, Roche – Jyry (M. Dulca 90+4), Mateiu, Dongmo, Sălceanu – D. Radu (Tolea 65), Doukansy (Onguene 65) – Chică-Roşă (Doumtsios 44). ANTRENOR: Eugen Neagoe

Cartonaşe galbene: Eppel 19 / Y. Roche 88

Cartonaş roşu: Yohan Roche (Petrolul) min. 90+1

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Stelian Slabu

Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
CFR Cluj a pierdut din nou în SuperLiga, 0-1 pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 13-a, iar atmosfera din Gruia devine tot mai tensionată. În miez de noapte, noul președinte...
Gest bădărănesc al unui jucător de la CFR Cluj: a distrus laptopul unui fotoreporter
Gest bădărănesc al unui jucător de la CFR Cluj: a distrus laptopul unui fotoreporter
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă. Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0,...
#fotbal intern, #csikszereda, #petrolul , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  2. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”
  3. Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO
  4. Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
  5. Lecția predată de Cristi Chivu înainte de marele meci cu Napoli: "Altfel nu câștigi trofee"
  6. Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid
  7. Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna
  8. A fost distrusă și refăcută. Cum l-au ”pedepsit” sârbii pe Djokovic pentru că s-a mutat din țară
  9. O nouă dramă în sport. A murit la 25 de ani după ce s-a prăbușit în timpul cursei
  10. Triunghi amoros cu prezentatoarea ”MasterChef” și un fotbalist de top: ”Te-am văzut prin cartier”