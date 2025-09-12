Scandal uriaș la FRF! Acuzații grave din partea Csikszereda, înainte de meciul cu FCSB: „Sunt antimaghiari! Să plece toți!"

Zoltan Szondi, președintele clubului Csikszereda, a avut o reacție dură la adresa Federației Române de Fotbal, după ce a mers la Comisia de Disciplină pentru a da explicații.

El a fost chemat la audieri după ce, la meciul cu Craiova, însoțitorii jucătorilor au intrat pe teren cu mesaje pro-Ținutul Secuiesc pe tricouri. Szondi susține că a fost o victimă a sentimentelor antimaghiare de la FRF.

"Am fost complet, total șocat să aflu că secretarul general al federației ne-a reclamat personal comisiei disciplinare, deoarece o persoană privată care și-a obținut informațiile de pe un site numit golazo.ro [sursa de presă care a scris în premieră despre cele întâmplate la meciul cu Craiova] și de la Forumul Civil al Românilor din Harghita și Covasna a raportat cazul din auzite. Evident, nu au fost la fața locului.

Secretarul general al federației este angajatul nostru, deoarece cluburile alcătuiesc asociația. Și, în loc să sune, raportează propriei noastre instituții ceva ce el, în calitate de secretar general, ar trebui să știe că nu este împotriva regulamentului.

Nici măcar în ziua de azi nu știu cu cine am petrecut trei sau patru ore din viața mea. Subliniez: nu s-au prezentat, nu au dat mâna cu mine, nici măcar când și-au luat rămas bun.

La urma urmei, la fiecare meci al echipei naționale, fanii cer pe ton obscen ca președintele federației și conducerea să demisioneze. Ei cer acest lucru mult mai des decât ca maghiarii să părăsească țara. Dacă sensibilitatea fanilor este standard, atunci ar trebui ca toți să-și depună demisiile. Totul a fost suprarealist. Au spus că nu am înțeles că nu era vorba de legi, de regulamente, ci de sensibilitatea fanilor Rapid, Dinamo și a tuturor celorlalți.

Mi-au explicat că abuzez de toleranța românilor, pentru că ei ne dau toate drepturile. Nu vreau să exagerez, dar practic au spus toate neadevărurile xenofobe, care urăsc maghiarismul, pe care regretatul Vadim Tudor le-a oficializat în discursul public românesc, nu au omis nimic", și-a început Szondi discursul din szekelyhon.ro.

Pentru Csikszereda urmează meciul cu FCSB, care va avea loc duminică, de la ora 21:00. Harghitenii au doar două puncte în șapte etape.

