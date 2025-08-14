Cupa României: tot ce trebuie să știi, înainte de tragerea la sorți a playoff-ului

Casa Fotbalului va găzdui, marți, de la ora 12.00, tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano, ediția 2025-2026.

În această fază a competiției vor evolua:

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia.

Cele 8 echipe din prima ligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeș, AFK Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct și sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplinește condițiile regulamentare necesare disputării jocului și televizării.

Partidele se vor desfășura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea și programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri și, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

