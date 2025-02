„Bagajul e făcut. Îl iau și plec”. Dan Petrescu nu a mai rezistat și a făcut anunțul, chiar înainte de meciul cu UTA

CFR Cluj ar putea rămâne fără Dan Petrescu în următoarea perioadă. Antrenorul de 57 de ani nu mai este dorit de Ioan Varga la Club, care ar vrea, în locul lui, să îl aducă pe Daniel Pancu.

La ultima conferință de presă, Petrescu a vorbit despre presiunea care este pusă pe el. Spune că are deja bagajul făcut și că, dacă va fi nevoie, va pleca de la echipă.

„Ce pot să vă răspund eu? Fiecare zice ce vrea. La CFR nu e bine să se stea liniştit o săptămână, tot timpul trebuie să apară ceva. Trebuie să vedem de la cine a apărut. Ştirea trebuie să o dea cineva. Pe surse zic şi eu Dan Petrescu, la Real Madrid. Sursele zic ce vor.

Sunt obişnuit cu toate, le ştiu pe toate. La Kuban Krasnodar am fost dat afară după ce am semnat contractul pe 3 ani şi am bătut în derby. Bagajul e făcut mereu la mine, timp de 8 ani. Pac, îl iau şi plec. Mă întorc când trebuie să mă întorc când trebuie”, a spus Dan Petrescu, la conferință.

În acest sezon Dan Petrescu a adunat 17 victorii, 12 remize și cinci înfrângeri la CFR. Este pentru a patra oară pe banca echipei, după mandatele din 2017-2018, 2019-2020 și 2021-2023. A luat patru titluri de campion cu ardelenii.

