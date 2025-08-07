Anunț-șoc al lui Dan Petrescu, înainte de meciul cu Braga din Europa League: „Aș vrea să joc eu, sincer.”

```html

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Sporting Braga, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că formația sa nu se poate compara în niciun fel cu adversara, dar a subliniat că au mai fost 'minuni la Cluj'.

'Avem două șanse de a merge în grupele unei cupe europene anul acesta, iar asta este prima. Întâlnim cel mai dificil adversar. Dacă ne gândim doar la perioada de transferuri vedem că ei au luat jucători de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucători împrumut de la PSG și Celtic... deci 30 de milioane au dat numai pe transferuri. E clar că nu ne putem compara în niciun fel cu Braga, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Și noi trebuie să facem o minune. Nu neapărat mâine, ci în aceste două meciuri, ca să mergem mai departe. Va fi greu pentru că eu spun că doar în cupele europene ne-am făcut treaba, în campionat, nu. Eu spun încă o dată, dacă aveam tot lotul la dispoziție era mai ușor. Pe deasupra s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. Toată lumea vorbește, dar ca să joci trebuie să ai și jucătorii necesari. Nu zic că noi cedăm dinainte, însă în condițiile astea e foarte greu', a spus el.

Ads

'Braga are antrenor care a stat patru ani la Manchester City cu Guardiola. Se vede mâna lui pentru că încearcă să joace același fotbal, adică să aibă posesia cât mai mult și are și jucători să facă asta. Dacă e să fie vreun avantaj pentru noi e că jucăm acasă și că în cupele europene am arătat bine până acum. Dar să fim realiști, favorită clară este Braga. Oricum, noi fără ajutorul fanilor nu avem nicio șansă mâine', a adăugat tehnicianul.

Dan Petrescu a ținut să transmită condoleanțe familiei lui Jorge Costa, fostul antrenor al echipei CFR Cluj în sezonul 2011-2012, decedat la vârsta de 53 de ani în urma unui stop cardiac.

'Transmitem condoleanțe familiei lui Jorge Costa. În afară că a fost un mare antrenor, a fost și un mare jucător. Ca antrenor nu este ușor deloc. Au mai avut probleme și alți antrenori. Cei care te inițiază la școala de antrenori îți spun încă de atunci că trebuie să stai bine cu inima. Deci nu e ca și cum nu te anunță nimeni. Dar antrenoratul este una dintre cele mai grele meserii din lume, asta e clar', a menționat Petrescu.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația portugheză Sporting Braga, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

```

Ads