Dan Petrescu: ”Am primit prea multe goluri”

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara din partida de sâmbătă, FC Hermannstadt, ocupanta locului 7 în Superligă, merită să fie sus în clasament.

"Nu a fost o înfrângere cu FCSB ca să fim foarte supăraţi, doar că am avut 2-0 (scorul final a fost 2-2, n. red.). Din păcate, săptămâna trecută am avut trei jucători indisponibili, iar acum lista a ajuns la cinci. Sunt cinci jucători de bază, nu pot să spun titulari, care nu vor fi. Dar sper ca ceilalţi să facă în aşa fel încât să nu se simtă absenţa celor cinci. Sibiul cred că acasă e cea mai bună echipă din România, în ultimele cinci meciuri are trei victorii şi două egaluri. Nu cred că altă echipă are rezultatele astea acasă. E o echipă echilibrată, cu un antrenor care e de patru ani cred acolo (n.r. - Marius Măldărăşanu). E un club organizat, un club liniştit, nu au fost scandaluri, nu e prea mare presiune, deci merită să fie acolo sus în clasament. Bravo lor că ţin antrenorul de atâţia ani, e un antrenor serios, care îşi face treaba foarte bine", a afirmat Petrescu.

"În cele două meciuri în deplasare de până acum am făcut 4 puncte şi cred că e o medie foarte bună, ţinând cont că am jucat cu Rapid şi Farul. Să nu uităm că toate echipele se bat la play-off, e un campionat foarte strâns, un campionat greu. Noi la goluri marcate nu stăm rău, dar am primit mult prea multe", a adăugat el.

Antrenorul menţionează că elevii săi vor juca sâmbătă şi pentru Meriton Korenica, mijlocaş kosovar al cărui tată a decedat în cursul zilei de vineri. "Korenica e unul dintre cei indisponibili. Cred că mâine va fi un meci în care toţi trebuie să luptăm şi pentru el. Să încercăm să îi facem o mică bucurie, pentru că trece prin momente aşa de grele. Deci trebuie să jucăm şi pentru el mâine", a spus tehnicianul.

Întrebat dacă CFR Cluj va mai face transferuri, Dan Petrescu a răspuns: "Nu cred că putem să mai aducem. Nu cred că mai găsim jucători care să fi jucat şi nu mi-ar plăcea să aduc jucători care nu sunt pregătiţi. Numai dacă, Doamne-fereşte, apar multe accidentări, atunci e posibil".

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte formaţia FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 18:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

